Barueri – CMDPD realiza 1ª reunião ordinária do ano

Foto: Divulgação CMDPD

Na próxima quarta-feira, dia 26 de fevereiro, das 9h às 10h30, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD) de Barueri realizará a 1ª reunião ordinária de 2025 na sede da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SDPD), localizada na rua Vereador Isaías Pereira Souto, 175, no Jardim Belval. Entre os objetivos do encontro estão as boas-vindas aos membros, a nomeação da nova mesa diretora e a apresentação das principais demandas.

O evento contará com a palestra do escritor e ativista social Tuca Munhoz, especialista em direitos humanos das pessoas com deficiência, que abordará os desafios para garantir a plena inclusão e o papel fundamental dos Conselhos nesse processo. O evento está aberto à participação do público interessado.

Entre as principais missões do CMDPD estão a elaboração, o acompanhamento e a implementação de políticas públicas para pessoas com deficiência, a recepção e denúncia de violações de direitos, o fomento à criação de fóruns e debates temáticos junto à comunidade, além da garantia da representatividade das pessoas com deficiência em todos os setores.