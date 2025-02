Festival do Pescado Ceagesp tem preço especial para casais às quartas-feiras

Foto: Divulgação

Às quartas-feiras, os casais passam a pagar apenas R$ 199,90 para participar do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição de Verão. Essa promoção vai durar até o final do evento e é válida somente para o valor do festival nesse dia da semana. Bebidas e sobremesas continuam sendo cobradas à parte.

Com essa promoção, o casal vai poder comer o quanto quiser todas as opções do cardápio do Festival e ainda contar com esse belo desconto sobre o valor normal do Festival.

Com isso, muito mais gente vai ter acesso a um dos eventos gastronômicos mais tradicionais da cidade, e poder saborear as suas mais de 50 opções de pratos à base de peixes e frutos do mar.

Atrações gastronômicas

O valor mais em conta para casais, exclusivamente às quartas-feiras, inclui ainda as já tradicionais atrações do evento, como os Camarões Assados no Espeto, servidos à vontade nas mesas, e a Paella à Marinera, gigante, repleta de camarões e outros frutos do mar.

Na verdade, os casais, e o público em geral, já podem começar a comer assim que chegam ao Festival. A recepção é feita com Casquinha de Siri, Caldinho de Sururu e Acarajé feito na hora. No salão principal, o público se depara com várias outras opções de peixes e frutos do mar.

O Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição de Verão também tem uma mesa repleta de opções de saladas com frutos do mar. Diversas receitas preparadas com peixes de água doce e salgada também ficam à disposição do público, além de muitos pratos de complemento.

Funcionamento

O Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição de Verão 2025 funciona de quarta a domingo, até o final de abril.

De quarta a sexta-feira, o horário é das 18h às 23h30 (somente jantar). Aos sábados, o horário é das 12h às 23h30 (almoço e jantar). Aos domingos, o Festival abre às 12h e fecha às 17h (somente almoço).

O preço fixo por pessoa é de R$ 129,90, para comer à vontade muito peixe e frutos do mar (exceto bebidas e sobremesas, que são cobradas à parte).

Crianças e bariátricos

Crianças, de até cinco anos, não pagam. De seis a dez anos, pagam um terço do preço do festival. A partir dos 11 anos, pagam o valor inteiro. Bariátricos pagam metade do valor do Festival.

A entrada é pelo Portão 4 da Ceagesp (av. Dr. Gastão Vidigal, altura do número 1.936, na Vila Leopoldina, zona oeste da cidade.

O estacionamento (terceirizado) exclusivo para automóveis fica no mesmo Portão 4 . No Portão 2 da Ceagesp, na mesma avenida, fica o estacionamento (terceirizado) exclusivo para motos.

Mais Informações e Reservas: www.festivaisceagesp.com.br