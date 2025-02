Santana de Parnaíba realiza encontro de desenvolvimento econômico com empresários do município

Foto: Secom

Na última quarta-feira (12/2), o Poupatempo de Santana de Parnaíba foi palco do 1º Encontro Empresarial de Desenvolvimento Econômico, que reuniu centenas de empresários locais em busca de novas oportunidades e crescimento para seus negócios.

O evento contou com a presença do prefeito Elvis Cezar, que destacou iniciativas para fomentar o empreendedorismo e impulsionar a economia da cidade. Durante o encontro, o prefeito apresentou projetos em andamento, reforçou o compromisso com o desenvolvimento local e participou de um café com os empreendedores, criando um espaço para diálogo e troca de ideias.

O encontro foi uma oportunidade para empresários de diversos segmentos ampliarem suas redes de contato, conhecerem ações voltadas ao crescimento econômico e discutirem desafios e soluções para o fortalecimento do setor.