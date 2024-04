CCR ViaOeste viabilizará a readequação na faixa de rolamento no Trevo de Alphaville no sentido da Alameda Rio Negro a partir deste sábado 13/04/24

Foto: CCR



A CCR ViaOeste informa que a partir deste sábado (13/04/24), fará uma intervenção na faixa de rolamento no lado leste – sentido Capital – do trevo de Alphaville no sentido da Alameda Rio Negro. Para execução desta obra será necessário fazer um estreitamento de 50 metros na pista existente para viabilizar a execução do prolongamento do viaduto situado no km 23+220 do lado leste (capital), da Rodovia Castello Branco (SP-280).

A concessionária em alinhamento com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri (Semurb), informa que manterá os mesmos movimentos e reduzirá uma das faixas de rolamento existentes no sentido da Alameda Rio Negro/Aldeinha (com duas faixas de rolamento).

As obras de remodelamento do trevo preveem a eliminação de cruzamento em nível existente, o que contribuirá para a melhoria da fluidez na região, além de proporcionar conforto e segurança viária aos motoristas que utilizam a rodovia Castello Branco nesta região.

A Concessionária recomenda aos motoristas que reduzam a velocidade nos trechos em obras, fiquem atentos à sinalização e mantenham a distância segura do veículo à frente.

Informações sobre as Obras na Região

As informações sobre as obras de construção das novas pistas marginais na região de Barueri podem ser conferidas através do site: www.obrasccrrodovias.com.br

Atendimento aos clientes

Os clientes das rodovias administradas pela CCR ViaOeste podem entrar em contato com a concessionária através de seus canais de relacionamento com clientes como o Disque CCR ViaOeste: 0800 701 5555 e pelo WhatsApp (11) 2664-6120.