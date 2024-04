Vacinação de cães e gatos em Barueri

O posto fixo de vacinação contra raiva funciona no anexo do Departamento Técnico de Controle de Zoonoses (DTCZ), na rua Anhanguera, 200 – Vila São Francisco, para maior comodidade dos munícipes, vacinadores e seus animais. A nova sala, que substituiu as antigas tendas, diminui também o risco de fuga de animais durante a atividade.