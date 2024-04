Santana de Parnaíba recebeu R$ 141.882,84 em repasse de ISSQN da CCR RodoAnel em 2023

Santana de Parnaíba recebeu da CCR RodoAnel, no ano de 2023, o valor de R$ 141.882,84 referente ao repasse de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) oriundo da receita das praças de pedágio do Rodoanel Mário Covas (SP-021).

Os recursos são destinados aos cofres municipais, mensalmente, e contribuem com as demandas locais, como saúde, educação, por exemplo. O valor do repasse considera a extensão do trecho das rodovias em cada município.

CCR Rodovias repassou R$ 500 milhões

A CCR Rodovias destinou em 2023 aproximadamente R$ 500 milhões em ISSQN aos 231 municípios que integram a malha viária das 11 concessionárias do Grupo CCR nos estados de São Paulo (CCR AutoBAn, CCR ViaOeste, CCR RodoAnel, CCR RioSP e Renovias), Rio de Janeiro (CCR ViaLagos, CCR RioSP e ViaRio), Mato Grosso do Sul (CCR MSVia), Rio Grande do Sul (CCR ViaSul) e Santa Catarina (CCR ViaCosteira).