Parque Shopping Barueri faz lançamento do filme nacional Avassaladoras 2.0 no Cinépolis para convidados

Fotos: Gláucia Poppe/ editora

Na noite de 8 de maio, o Parque Shopping Barueri realizou um evento no Cinépolis, com uma sessão exclusiva para convidados do filme Avassaladoras 2.0, novo longa nacional e spin-off do filme homônimo de 2002, com apoio da loja Morana. Nesse dia, houve a presença de dois atores do filme, o Murilo Bispo e a Jê Soares (foto abaixo) que tiraram muitas fotos com os convidados. Teve até direito a um combo de cortesia com pipoca e refrigerante.

O filme entra no circuíto do Cinépolis no dia 13/06.

Um filme leve e engraçado, com um crescente contagiante levando a plateia a boas gargalhadas e palmas no final. Esta sessão foi o lançamento do filme no Brasil, que vale a pena assistir para aliviar o estresse diário.