sexta-feira , 26 janeiro 2024

Últimas Notícias
Home » Barueri » Vagas da semana: Casa do Trabalhador tem vagas para 19 funções

Vagas da semana: Casa do Trabalhador tem vagas para 19 funções

janeiro 22, 2024 10:55 pm by: Category: Barueri, Brasil, Grande São Paulo - Região Oeste - Alphaville, São Paulo A+ / A-

_MG_7269Foto: Beatriz Lucato/Secom

De 23 a 29 de janeiro de 2024, a Casa do Trabalhador de Barueri, que faz parte da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict), disponibilizará vagas para 19 funções. As contratações são com carteira assinada e, em sua maioria, contém benefícios aos contratados.

Para se candidatar, basta o interessado acessar as vagas pelo sistema Emprega Brasil e fazer o cadastro gratuitamente, de modo muito rápido. A partir daí, as ofertas de trabalho podem ser buscadas pelos nomes dos cargos ou pelo ID, conforme tabela abaixo.

O cadastro também pode ser feito pelo aplicativo Sine Fácil. O primeiro acesso exige um QR Code fornecido pela Casa do Trabalhador em atendimento presencial no setor amarelo do Ganha Tempo (av. Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Jardim São Pedro). Depois de ativado, o app pode ser usado normalmente para qualquer processo seletivo.

Quem não tiver acesso à internet ou dificuldade para encontrar qualquer um dos serviços, pode utilizar toda a estrutura disponível na Casa do Trabalhador.  É importante ressaltar que as cartas de encaminhamento ofertadas pelo Sine Fácil ou pela Casa do Trabalhador são limitadas.

Confira as oportunidades:

 

VAGAS DA SEMANA – 23/01 A 29/01

Todos os candidatos devem realizar o cadastro no Portal do Trabalhador

FUNÇÃO

ESCOLARIDADE

SALÁRIO

BENEFÍCIOS

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

ID DA VAGA

DATA

IMPRESSOR DE SILKSCREEN

ENS. MEDIO COMPLETO

R$ 1.800,00

VT+VR

IMPRESSÃO, TELA (MATRIZ) ELABORAR A PIGMENTAÇÃO DAS CORES, IMPRESSÃO MANUAL

7464474

23/01 a 25/01

CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA

ENS. MEDIO COMPLETO

R$ 1.667,38

VT+VR+VA

VAGA PARA CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA (R$1.667,38) E PARA SUPERVISOR DE LIMPEZA (R$2.500,00) / QUE REALIZARÁ A LIMPEZA GERAL, LAVAÇÃO DE PISO/ SUPERVISIONARÁ AS EQUIPES DE LIMPEZA, RESPONSÁVEL PELO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, E CONTROLARÁ OS MATERIAIS, COM SOLICITAÇÕES DE PEDIDOS DE MATERIAIS, ETC.

7462424

24/01

AUXILIAR DE LIMPEZA

FUNDAMENTAL INCOMPL.

R$ 1.481,56

CB+VT+TA+VA

REALIZARÁ LIMPEZA GERAL, RECOLHIMENTO DE LIXO E LAVAÇÃO DE PISO.

7462724

24/01

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS

ENS. MÉDIO COMPLETO

R$ 1.873,00

VT+PLR+SV+AM+OUTROS

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROCESSOS, ESTIMULANDO A CULTURA DE PREVENIR PERDAS E ZELANDO PELO PATRIMÔNIO.

7478787

23/01

FRENTISTA

FUNDAMENTAL COMPLETO

R$ 2.158,00

VT+CB+OUTROS

ATENDIMENTO DE CLIENTES, ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, RECEBIMENTO E PAGAMENTO DE MERCADORIA. ATENDIMENTO DE PISTA E LOJA.

7478882

23/01 A 29/01

AUXILIAR DE LIMPEZA

ENS. MÉDIO COMPLETO

R$ 2.133,39

VT+SV+AM+AO+OUTROS

RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA DOS VIDROS, LIMPEZA DA MÁQUINA DE CAFÉ, REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIÁRIO, LIMPEZA DAS ÁREAS EM GERAL.

7478761

23/01

PINTOR DE VEÍCULOS (REPARAÇÃO)

FUNDAMENTAL COMPLETO

R$ 2.300,00

VT+AO+VR+OUTROS

PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE CAMINHÕES (VEÍCULOS DE PORTE PEQUENO E MÁQUINAS), REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELO TEMPO E DESGASTE DE USO.

7479854

23/01 A 29/01

AUXILIAR DE LAVANDERIA

ENS. MÉDIO COMPLETO

A COMBINAR

VT+VA

ATENDIMENTO, PASSADORIA E DEMAIS ATIVIDADES DE ACORDO COM A ROTINA DE LAVANDERIA.

7467563

23/01 A 26/01

AUXILIAR DE LIMPEZA

FUNDAMENTAL COMPLETO

R$ 1.590,00

VT+TA+VR+VA

VARRIÇÃO, RECOLHIMENTO DE LIXO, LIMPEZA EM GERAL, ENTRE OUTRAS ROTINAS.

7479475

23/01

AUXILIAR DE LIMPEZA

ENS. MÉDIO COMPLETO

R$ 1.481,56

CB+SV+VT+VR+OUTROS

LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE DO SHOPPING ANHANGUERA.

7479755

23/01

CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA

ENS. MÉDIO COMPLETO

R$ 1.667,40

CB+SV+VT+VR+OUTROS

LIDERANÇA E SUPERVISÃO DA LIMPEZA DO SHOPPING ANHANGUERA.

7479768

23/01

AUXILIAR DE LIMPEZA

FUNDAMENTAL INCOMPL.

R$ 1.790,00

VT+SD+VA+OUTROS

EXECUTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GALPÃO E VESTIÁRIOS, EFETUAR A REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIXO.

7479327

23/01 A 27/01

PEDREIRO

FUNDAMENTAL COMPLETO

R$ 2.169,32

VT+VA

ASSENTAR TIJOLOS, LADRILHOS, ALVENARIAS E MATERIAIS AFINS, CONSTRUIR ALICERCES, LEVANTAR PAREDES, MUROS E CONSTRUÇÕES SIMILARES.

7478733

23/01 A 29/01

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA

FUNDAMENTAL COMPLETO

R$ 1.770,11

VT+OUTROS

CARGA, DESCARGA, SEPARAÇÃO, MANUSEIO E ETIQUETAGEM DE MERCADORIAS.

7480034

23/01 A 27/01

CONFERENTE DE LOGÍSTICA

ENS. MÉDIO COMPLETO

R$ 2.204,69

VT+OUTROS

CONFERÊNCIA, SEPARAÇÃO, MANUSEIO, ETIQUETAGEM E INVENTÁRIO DE MERCADORIAS.

7479969

23/01 A 27/01

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

ENS. MÉDIO COMPLETO

R$ 2.133,39

VT+VR

SERÁ RESPONSÁVEL POR RECEBER, CONFERIR, ARMAZENAR, ORGANIZAR, CONTROLAR ESTOQUE, FAZER A REQUISIÇÃO DE COMPRAS PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE TODOS OS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA PERSONALIZADA, LIMPEZA E HIGIENE DA EMPRESA. SERÁ RESPONSÁVEL POR LEVAR OS MATERIAIS SOLICITADOS PARA CADA DEPARTAMENTO DA EMPRESA.

7480126

22, 24 E 25/01

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO

ENS. MÉDIO COMPLETO

R$ 2.133,39

VT+VR

TRABALHAR COM SEPARAÇÃO, ENVASAR E MISTURAR FRAGÂNCIAS, IDENTIFICAR BOMBAS COM OS LOTES, LIMPAR O LOCAL DE TRABALHO, EQUIPAMENTO, REALIZAR CONTAGEM DE BOMBAS, ETC.

7462260

23/01 26/01

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO

ENS. MÉDIO COMPLETO

R$ 1.324,00

SV+AO+AM+CB+VT+OUTROS

ATENDER USUÁRIOS, OFERECER SERVIÇOS E PRODUTOS, PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZAR PESQUISAS, FAZER SERVIÇOS DE COBRANÇA E CADASTRAMENTO DE CLIENTES, SEMPRE VIA TELEATENDIMENTO, SEGUINDO ROTEIROS E SCRIPTS PLANEJADOS E CONTROLADOS PARA CAPTAR, RETER OU RECUPERAR CLIENTES. 180HR/MENSAIS (6H20M/DIA).

7443483

23/01

MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO SIMILAR

FUNDAMENTAL INCOMPL.

R$ 2.432,82

VT+CB+OUTROS

MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CATEGORIA D, COM CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA DE BARUERI/ALPHAVILLE/SPMORUMBI

7471854

23/01 A 26/01

 

 

 

Related Posts

Leave a Comment

Contato: (11) 97575-6541(Whatsapp) e-mail: editoranewsville@yahoo.com.br. Copyrigth © Diário de Alphaville Online - 2009 / 2020