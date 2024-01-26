Vagas da semana: Casa do Trabalhador tem vagas para 19 funções

De 23 a 29 de janeiro de 2024, a Casa do Trabalhador de Barueri, que faz parte da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict), disponibilizará vagas para 19 funções. As contratações são com carteira assinada e, em sua maioria, contém benefícios aos contratados.
Para se candidatar, basta o interessado acessar as vagas pelo sistema Emprega Brasil e fazer o cadastro gratuitamente, de modo muito rápido. A partir daí, as ofertas de trabalho podem ser buscadas pelos nomes dos cargos ou pelo ID, conforme tabela abaixo.
O cadastro também pode ser feito pelo aplicativo Sine Fácil. O primeiro acesso exige um QR Code fornecido pela Casa do Trabalhador em atendimento presencial no setor amarelo do Ganha Tempo (av. Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Jardim São Pedro). Depois de ativado, o app pode ser usado normalmente para qualquer processo seletivo.
Quem não tiver acesso à internet ou dificuldade para encontrar qualquer um dos serviços, pode utilizar toda a estrutura disponível na Casa do Trabalhador. É importante ressaltar que as cartas de encaminhamento ofertadas pelo Sine Fácil ou pela Casa do Trabalhador são limitadas.
Confira as oportunidades:
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VAGAS DA SEMANA – 23/01 A 29/01
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Todos os candidatos devem realizar o cadastro no Portal do Trabalhador
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FUNÇÃO
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ESCOLARIDADE
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SALÁRIO
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BENEFÍCIOS
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
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ID DA VAGA
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DATA
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IMPRESSOR DE SILKSCREEN
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ENS. MEDIO COMPLETO
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R$ 1.800,00
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VT+VR
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IMPRESSÃO, TELA (MATRIZ) ELABORAR A PIGMENTAÇÃO DAS CORES, IMPRESSÃO MANUAL
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7464474
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23/01 a 25/01
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CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA
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ENS. MEDIO COMPLETO
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R$ 1.667,38
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VT+VR+VA
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VAGA PARA CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA (R$1.667,38) E PARA SUPERVISOR DE LIMPEZA (R$2.500,00) / QUE REALIZARÁ A LIMPEZA GERAL, LAVAÇÃO DE PISO/ SUPERVISIONARÁ AS EQUIPES DE LIMPEZA, RESPONSÁVEL PELO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, E CONTROLARÁ OS MATERIAIS, COM SOLICITAÇÕES DE PEDIDOS DE MATERIAIS, ETC.
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7462424
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24/01
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AUXILIAR DE LIMPEZA
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FUNDAMENTAL INCOMPL.
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R$ 1.481,56
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CB+VT+TA+VA
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REALIZARÁ LIMPEZA GERAL, RECOLHIMENTO DE LIXO E LAVAÇÃO DE PISO.
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7462724
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24/01
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FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS
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ENS. MÉDIO COMPLETO
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R$ 1.873,00
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VT+PLR+SV+AM+OUTROS
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RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROCESSOS, ESTIMULANDO A CULTURA DE PREVENIR PERDAS E ZELANDO PELO PATRIMÔNIO.
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7478787
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23/01
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FRENTISTA
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FUNDAMENTAL COMPLETO
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R$ 2.158,00
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VT+CB+OUTROS
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ATENDIMENTO DE CLIENTES, ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, RECEBIMENTO E PAGAMENTO DE MERCADORIA. ATENDIMENTO DE PISTA E LOJA.
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7478882
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23/01 A 29/01
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AUXILIAR DE LIMPEZA
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ENS. MÉDIO COMPLETO
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R$ 2.133,39
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VT+SV+AM+AO+OUTROS
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RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA DOS VIDROS, LIMPEZA DA MÁQUINA DE CAFÉ, REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIÁRIO, LIMPEZA DAS ÁREAS EM GERAL.
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7478761
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23/01
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PINTOR DE VEÍCULOS (REPARAÇÃO)
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FUNDAMENTAL COMPLETO
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R$ 2.300,00
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VT+AO+VR+OUTROS
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PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE CAMINHÕES (VEÍCULOS DE PORTE PEQUENO E MÁQUINAS), REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELO TEMPO E DESGASTE DE USO.
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7479854
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23/01 A 29/01
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AUXILIAR DE LAVANDERIA
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ENS. MÉDIO COMPLETO
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A COMBINAR
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VT+VA
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ATENDIMENTO, PASSADORIA E DEMAIS ATIVIDADES DE ACORDO COM A ROTINA DE LAVANDERIA.
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7467563
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23/01 A 26/01
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AUXILIAR DE LIMPEZA
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FUNDAMENTAL COMPLETO
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R$ 1.590,00
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VT+TA+VR+VA
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VARRIÇÃO, RECOLHIMENTO DE LIXO, LIMPEZA EM GERAL, ENTRE OUTRAS ROTINAS.
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7479475
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23/01
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AUXILIAR DE LIMPEZA
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ENS. MÉDIO COMPLETO
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R$ 1.481,56
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CB+SV+VT+VR+OUTROS
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LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE DO SHOPPING ANHANGUERA.
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7479755
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23/01
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CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA
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ENS. MÉDIO COMPLETO
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R$ 1.667,40
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CB+SV+VT+VR+OUTROS
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LIDERANÇA E SUPERVISÃO DA LIMPEZA DO SHOPPING ANHANGUERA.
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7479768
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23/01
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AUXILIAR DE LIMPEZA
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FUNDAMENTAL INCOMPL.
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R$ 1.790,00
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VT+SD+VA+OUTROS
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EXECUTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GALPÃO E VESTIÁRIOS, EFETUAR A REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIXO.
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7479327
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23/01 A 27/01
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PEDREIRO
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FUNDAMENTAL COMPLETO
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R$ 2.169,32
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VT+VA
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ASSENTAR TIJOLOS, LADRILHOS, ALVENARIAS E MATERIAIS AFINS, CONSTRUIR ALICERCES, LEVANTAR PAREDES, MUROS E CONSTRUÇÕES SIMILARES.
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7478733
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23/01 A 29/01
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AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA
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FUNDAMENTAL COMPLETO
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R$ 1.770,11
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VT+OUTROS
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CARGA, DESCARGA, SEPARAÇÃO, MANUSEIO E ETIQUETAGEM DE MERCADORIAS.
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7480034
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23/01 A 27/01
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CONFERENTE DE LOGÍSTICA
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ENS. MÉDIO COMPLETO
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R$ 2.204,69
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VT+OUTROS
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CONFERÊNCIA, SEPARAÇÃO, MANUSEIO, ETIQUETAGEM E INVENTÁRIO DE MERCADORIAS.
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7479969
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23/01 A 27/01
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AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
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ENS. MÉDIO COMPLETO
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R$ 2.133,39
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VT+VR
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SERÁ RESPONSÁVEL POR RECEBER, CONFERIR, ARMAZENAR, ORGANIZAR, CONTROLAR ESTOQUE, FAZER A REQUISIÇÃO DE COMPRAS PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE TODOS OS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA PERSONALIZADA, LIMPEZA E HIGIENE DA EMPRESA. SERÁ RESPONSÁVEL POR LEVAR OS MATERIAIS SOLICITADOS PARA CADA DEPARTAMENTO DA EMPRESA.
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7480126
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22, 24 E 25/01
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AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO
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ENS. MÉDIO COMPLETO
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R$ 2.133,39
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VT+VR
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TRABALHAR COM SEPARAÇÃO, ENVASAR E MISTURAR FRAGÂNCIAS, IDENTIFICAR BOMBAS COM OS LOTES, LIMPAR O LOCAL DE TRABALHO, EQUIPAMENTO, REALIZAR CONTAGEM DE BOMBAS, ETC.
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7462260
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23/01 26/01
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OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO
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ENS. MÉDIO COMPLETO
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R$ 1.324,00
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SV+AO+AM+CB+VT+OUTROS
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ATENDER USUÁRIOS, OFERECER SERVIÇOS E PRODUTOS, PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, REALIZAR PESQUISAS, FAZER SERVIÇOS DE COBRANÇA E CADASTRAMENTO DE CLIENTES, SEMPRE VIA TELEATENDIMENTO, SEGUINDO ROTEIROS E SCRIPTS PLANEJADOS E CONTROLADOS PARA CAPTAR, RETER OU RECUPERAR CLIENTES. 180HR/MENSAIS (6H20M/DIA).
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7443483
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23/01
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MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO SIMILAR
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FUNDAMENTAL INCOMPL.
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R$ 2.432,82
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VT+CB+OUTROS
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MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CATEGORIA D, COM CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA DE BARUERI/ALPHAVILLE/SPMORUMBI
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7471854
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23/01 A 26/01