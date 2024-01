Vagas da semana: Casa do Trabalhador tem vagas para 19 funções

Foto: Beatriz Lucato/Secom

De 23 a 29 de janeiro de 2024, a Casa do Trabalhador de Barueri, que faz parte da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict), disponibilizará vagas para 19 funções. As contratações são com carteira assinada e, em sua maioria, contém benefícios aos contratados.

Para se candidatar, basta o interessado acessar as vagas pelo sistema Emprega Brasil e fazer o cadastro gratuitamente, de modo muito rápido. A partir daí, as ofertas de trabalho podem ser buscadas pelos nomes dos cargos ou pelo ID, conforme tabela abaixo.

O cadastro também pode ser feito pelo aplicativo Sine Fácil. O primeiro acesso exige um QR Code fornecido pela Casa do Trabalhador em atendimento presencial no setor amarelo do Ganha Tempo (av. Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Jardim São Pedro). Depois de ativado, o app pode ser usado normalmente para qualquer processo seletivo.

Quem não tiver acesso à internet ou dificuldade para encontrar qualquer um dos serviços, pode utilizar toda a estrutura disponível na Casa do Trabalhador. É importante ressaltar que as cartas de encaminhamento ofertadas pelo Sine Fácil ou pela Casa do Trabalhador são limitadas.

Confira as oportunidades: