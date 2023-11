Show comemoração ao aniversário de 443 anos de Santana de Parnaíba no dia 14

Fotos: Secom

A apresentação da dupla sertaneja Matheus e Kauan fechou a programação de aniversário de 443 anos do município e atraiu milhares de visitantes.

Para comemorar o aniversário de 443 anos de Santana de Parnaíba, a prefeitura promoveu diversas atividades durante toda a terça-feira (14/11). Às 6h da manhã houve a Alvorada pelas ruas do Centro Histórico, seguida de missa na igreja matriz Santa Ana, café caipira e apresentação da Banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

A noite foi a vez do grande show com Matheus e Kauan, que animou o público com um repertório variado da dupla sertaneja, que cantou seus grandes sucessos de carreira.

O evento que este ano foi realizado na Barragem Edgard de Souza reuniu mais de 30 mil pessoas, que após a atração musical acompanharam uma grande queima de fogos, marcando assim o encerramento do dia comemorativo.

Por ser uma data cujos eventos foram realizados pela prefeitura municipal, no show, prestigiaram o público e a plateia, o prefeito Marcos Tonho, sua esposa Vanessa, a vice-prefeita Rosália Dantas, o ex-prefeito Elvis Cezar e sua Esposa Selma, que é secretária da Família e Mulher.

História de Santana de Parnaíba

Santana de Parnaíba é uma das cidades mais antigas do Estado de São Paulo e está localizada a 35 km da capital Paulista. Foi fundada por André Fernandes e sua mãe, Suzana Dias, à margem esquerda do Rio Tietê, bandeirantes. Mesmo fazendo parte da região metropolitana do Estado de São Paulo, preserva seu patrimônio histórico, mantendo vivos os valores e tradições da época. O nome do povoado originou-se da palavra tupi Pan-n-eií-bo, “lugar de muitas ilhas”, ou “rio ruim”, que designava uma grande queda d’água no rio Anhembi (atual rio Tietê) sendo um obstáculo às navegações que por outro lado a parte superior da queda d’água, tornou-se ponto de partida dos bandeirantes e, em 1580 (ano em que é considerada a fundação da cidade), foi construída uma nova capela, desta vez em honra de Sant’Ana. Santa a qual Suzana Dias era devota. A Barragem Edgard de Souza é o local onde os bandeirantes pararam por ser a queda d’água e onde foi feito o show no dia 14, agora. De lá pra cá, Santana de Parnaíba cresceu muito. A cidade que transpira história através do ambiente tipicamente colonial, com 209 casarões do século XVII e XVIII, tombados pelo CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico com Estado de São Paulo) vem passando por uma revolução em infraestrutura. E, suas datas e eventos são turísticas.