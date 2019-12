EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS Publicação 03 de 03

Eu, Geovane José Chaves, através deste edital, notifico a Sra. Lucineia Pereira da Silva, para que efetue a entrega de todos os meus documentos pessoais e originais,e todos os meus contratos e escrituras, em especial, o contrato original de cessão de Compromisso de Direitos e de Compra e Venda de Imóvel Urbano do Rincão do Felix, que estavam em posse do seu finado marido Sr. Dalton Gomes Barbosa que deverão ser entregues em meu endereço residencial que é de conhecimento de V. Sa.