Veja o que abre e fecha em Barueri no Natal e Ano Novo

Foto: Cauber Drone/Secom

O Hospital Municipal de Barueri (HMB) Francisco Moran e o Centro de Diagnósticos não abrirão, para atendimento de consultas e agendamento, nos dias 25 de dezembro deste ano e 1º de janeiro de 2024. Da mesma forma, a Policlínica do Engenho Novo também estará fechada nos dias 24, 25 e 31 de dezembro de 2023, bem como no dia 1º de janeiro no próximo ano.

Todos os parques da cidade estarão fechados nos dias 24 e 25 de dezembro deste ano e serão reabertos no dia 26 de dezembro, a partir das 13h. Não funcionarão, também, no dia 31 de dezembro de 2023 e em 1º de janeiro de 2024. Voltarão a atender o público no dia 2 de janeiro, após as 13h.