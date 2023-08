Barueri – 1º Encontro de Mulheres que Amamentam será no dia 25 de agosto

Foto: Robinson Alvarenga/ Secom

O evento dedicado, às mães e a todas as pessoas interessadas no tema, contará com uma programação diversificada. O intuito é dar continuidade à celebração da campanha Agosto Dourado, conhecida como o “Mês do Aleitamento Materno no Brasil”, que intensifica as ações de conscientização e esclarecimento sobre a amamentação.