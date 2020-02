Barueri é a 6ª cidade que mais gera empregos no País

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom Barueri

Barueri está entre as cidades brasileiras que mais geraram empregos formais no ano passado, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado mensalmente pelo Ministério da Economia.

No último levantamento, publicado na penúltima semana de janeiro, Barueri aparece como a cidade que mais gerou vagas na região, totalizando 7.546 novos postos de trabalho. O saldo é a diferença entre o número de baixas na carteira de trabalho e de novas contratações.

O município aparece na 6ª posição do ranking nacional, sendo ultrapassado apenas por capitais (na ordem: São Paulo com 80.831 vagas; Belo Horizonte com 22.703 vagas; Curitiba com 19.325 vagas; Brasília com 16.241 vagas; e Manaus com 10.458 vagas). A próxima cidade paulista a integrar a lista aparece apenas na 16ª posição, ocupada por Suzano.

O setor de serviços foi o que mais impulsionou tal resultado na cidade, gerando, só ele, 7.217 novas vagas. Os setores de construção civil (1.046 vagas), comércio (482 vagas), administração pública (26 vagas) e extrativa mineral (11 vagas) vieram logo em seguida dentre os saldos positivos.

Esse é o melhor resultado na cidade desde 2012, quando o saldo de empregos chegou a 7.924. Trata-se de uma importante recuperação que vem se desenhando nos últimos dois anos, já que de 2015 a 2017, o saldo só fechou no negativo, chegando a -10.125 vagas em 2016 – o mais baixo do levantamento, que compreende 2002 a 2019.

No contexto geral, o Brasil fechou o ano passado com 644.079 novas vagas de emprego com carteira assinada – o maior saldo desde 2013 e 115 mil postos a mais do que em 2018.

Um olhar macro sobre a economia

Para o secretário de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri, Joaldo Macedo Rodrigues – o Magoo -, o resultado reflete o intenso trabalho que vem sendo empreendido na cidade. “O quadro era bastante crítico, mas o nosso projeto é grande e ousado, vai além de atrair novos investidores, ele ataca todas as frentes, como a qualificação dos nossos munícipes, por exemplo”, cita o secretário, referindo-se ao Programam Meu Futuro, que já ofereceu qualificação profissional a mais de 4 mil pessoas, impulsionando a recolocação de muitos no mercado de trabalho.

Estreitar o relacionamento com os empresários da região, entender as maiores carências de mão de obra, bem como as principais dificuldades enfrentadas por eles nesses anos de crise e criar cenários que favoreçam a chegada de mais empresas são outras iniciativas apontadas por Magoo como responsáveis por resultados tão bons.