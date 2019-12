Barueri – Agendamento para castração de cães e gatos abre dia 11 com mais de 500 vagas

Foto: Foto: Arquivo

A Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri (Sema) abrirá agendamento para castração de cães e gatos no dia 11 de dezembro, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas ou até o término das vagas. O munícipe, na data informada, poderá acessar o portal da Prefeitura de Barueri ou diretamente o link http://servicos.barueri.sp.gov.br/agendamentocepad para realizar o agendamento. A outra opção disponível para marcar a castração do animal doméstico é pelos telefones (11) 4199-1500, (11) 97129-1789 ou (11) 4718-1789.

Serão disponibilizadas 525 vagas, sendo 180 para caninos fêmeas, 120 para caninos machos, 150 para felinos fêmeas e 75 para felinos machos. Para fazer a inscrição todos os animais deverão possuir o RGA (Registro Geral Animal), que pode ser adquirido no Ganha Tempo ou nas bibliotecas municipais apresentando RG, CPF e comprovante de residência atualizados (com validade de 90 dias). Serão aptos para agendamento animais de seis meses a 7 anos – os que estiverem fora desta faixa não serão agendados.

Na inscrição on-line, o tutor do animal deverá fornecer o número do RGA, o CPF (que deve ser o mesmo vinculado ao RGA) e um e-mail para cadastro. Após a inscrição, é obrigatória a impressão da ficha de agendamento que deverá ser lida, assinada e levada no dia e horário agendados, sem ela não será possível realizar a castração.