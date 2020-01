Barueri: Agendamento para castração de pets acontece no final de janeiro

Foto: Fernando Foca/ Secom

No dia 29 de janeiro, a Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri (Sema) abrirá 525 vagas para agendamento da castração de cães e gatos que acontecerá no mês de fevereiro. O agendamento poderá ser realizado de duas formas: a primeira através do endereço eletrônico http://servicos.barueri.sp.gov.br/agendamentocepad , e a segunda através dos telefones (11) 4199-1500, (11) 4718-1789 ou (11) 97129-1789, das 8 às 12h e das 13 às 17h. Em ambos os casos o agendamento será realizado até o encerramento das vagas.

Só serão agendados animais que tiverem RGA (Registro Geral Animal), documento que pode ser realizado nas bibliotecas municipais ou no Ganha Tempo apresentando RG, CPF e comprovante de residência atualizado (com validade de 90 dias) do tutor.

Durante o agendamento on-line, o responsável deverá informar o número do CPF (que deverá estar vinculado ao RGA) e um e-mail para cadastro no sistema. É obrigatória a impressão da ficha de agendamento para leitura, assinatura e ser levada no dia do procedimento, sem ela o animal não será castrado.

O agendamento é exclusivo para animais com idade de sete meses até 7 anos. Além disso, o pet deve estar em boas condições de saúde e atender aos procedimentos pré-cirúrgicos, caso contrário não haverá castração.

No dia da castração o responsável deverá ser maior de 18 anos e apresentar o termo assinado, RG e CPF. Caso o munícipe não consiga realizar o agendamento, serão abertas novas vagas em abril.