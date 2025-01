Barueri – Casa do Trabalhador oferece 27 novas oportunidades de emprego

Utilizar máquina circular, carregar as gaiolas com fio, operar as máquinas circulares, monitorar a qualidade do tecido que está sendo produzido. Após as as peças prontas de tecido, escrever com tinta adequada: nº peça, nº de requisição, nº da máquina, data e nº tecelão. Cumprir as normas de segurança, organizando e limpando o setor e equipamentos