Barueri – Palestra com Mara Maravilha lembra a importância do combate ao câncer de mama

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semurb) em parceria com a Secretaria da Mulher, promoveu no dia 3 de outubro, um evento em prol a campanha Outubro Rosa, com a presença da cantora Mara Maravilha que levou uma mensagem de fé e esperança. A ação ocorreu no Centro de Eventos e integra agenda especial do Outubro Rosa – Um mês para lembrar, o ano todo para prevenir.