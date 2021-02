Barueri recebeu hoje 3.460 vacinas do Butantan, em breve iniciando com o grupo de idosos

Foto: Reprodução do Facebook de Jean Gaspar

Hoje, Barueri recebeu o segundo lote da vacina do Instituto Butantan, Coronavac com 3.460 doses.

Em breve começará a vacinação contra a Covid-19 destinada aos idosos de Barueri, e hoje, o secretário de Cultura e Turismo, Jean Gaspar e o secretário de Saúde, Dr. Dionísio visitaram o posto de vacinação do Centro de Eventos e conferiram os detalhes da infraestrutura do espaço.

No local funcionará também o Drive-Thru de vacinação para os idosos. Mas, a prefeitura ainda vacina grupos da saúde, desta vez, do setor privado.

Segundo o Governo do Estado, a vacinação para os idosos vai começar a partir do dia 08/06, para quem tem acima de 90 anos. Depois, seguirá, em nova data, a partir do dia 15, para a faixa seguinte. E, assim por diante. Mais abaixo, o banner do Governo do Estado.

O cadastramento deve ser feito pelos meios de comunicação da Prefeitura de Barueri, e não, pelo Governo de São Paulo.

A prefeitura vai anunciar os meios: call center, totens das UBSs, e-mail e pelo App – Saúde Barueri, apenas quando abrir o cadastramento para idosos a partir de 60 anos. Estes devem ter o Cadastro Cidadão. No entanto, o APP Saúde Barueri aceitará, para quem ainda não tem o cadastro, um cadastro provisório para não prejudicar a vacinação.