Barueri registra pontuação inédita no Programa Município VerdeAzul

Foto: Benjamin Sepúlvida/ Secom

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema), registrou 85 pontos no Programa Município VerdeAzul (PMVA). Essa pontuação inédita é resultado da continuidade e aprimoramento das ações realizadas por diversas secretarias e instituições do município, além de outras entidades como a Sabesp.

Outros fatores contribuíram para o aumento da nota da cidade, como a estrutura de governança ambiental, bem consolidada e atuante localmente; a revisão dos Planos de Saneamento e de Mata Atlântica; e o fortalecimento do Órgão OGPMEA (Órgão Gestor da Política Municipal de Educação Ambiental). Diversos Atos Normativos associados ao meio ambiente e a contribuição da Sabesp nas tarefas exigidas pelo Programa também foram importantes.

O PMVA, que em Barueri é planejado e executado pela Sema, almeja alinhar a gestão ambiental do Estado e dos municípios por meio de diretivas e da promoção de capacitação técnica, além de incentivar as prefeituras a implementarem políticas públicas locais com foco no desenvolvimento sustentável.

Algumas das ações benéficas

- Inclusão de elementos de sustentabilidade em processos licitatórios de compras, por exemplo, a aquisição de móveis em conformidade com certificação florestal sustentável;

- Expansão da iluminação pública com lâmpadas LED e aproveitamento de energia solar e águas pluviais em próprios públicos;

- Ações educativas de prevenção de riscos, como o Programa “Agentes Multiplicadores de Defesa Civil”;

- Cultivo agroecológico de alimentos pelo Projeto “Horta da Gente” do Programa “Renascer”;

- Ampliação de ciclovias e ciclofaixas;

- Avaliação da emissão de poluentes do ar e o uso de tecnologias ambientais em veículos públicos para combater a poluição atmosférica;

- Avanços no planejamento e nos índices de saneamento básico (água, esgoto, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana);

- Realização de plantios de mudas, com preferência para espécies nativas;

- Atuação na área de bem-estar animal, com destaque para o Cetas (Centro de Triagem de Animais Silvestres);

- Ações de educação ambiental para fortalecimento de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente.

Entrega da certificação

A cerimônia de entrega da certificação aconteceu na terça-feira, 19 de dezembro, no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, representantes do Meio Ambiente e de autoridades municipais de diversas cidades.

No total, 412 cidades participaram da edição 2022-2023 do programa, sendo que 60% delas (exatas 280) alcançaram os critérios estabelecidos e receberam certificados nas categorias Certificado, Qualificado I e Qualificado II, conforme a pontuação. Barueri conquistou pela primeira vez o título de “Município Certificado”, a classificação mais alta do Programa. A cidade ficou em 14° lugar no ranking de municípios entre 100.000 e 499.999 habitantes e em primeiro na Região Metropolitana Oeste.