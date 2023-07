Barueri – Sefam convida para festa julina no sábado, 15

Foto: Arquivo/ Sefam

No próximo sábado, dia 15, a partir das 11h, a Secretaria da Família de Barueri (Sefam) promove a segunda Festa Julina no Parque da Maturidade. Traga seus amigos, vizinhos e familiares e divirta-se à vontade. A entrada é franca.

Haverá várias rodadas de bingo, muitas brincadeiras (quadrilha, pescaria, boca do palhaço etc.), música ao vivo com os grupos Mistura Brasileira e Banda Rafas – que fará duas apresentações -, e também a exibição de um grupo de carimbó (ritmo musical do Pará).

Os frequentadores poderão se deliciar nas barracas de comidas e bebidas típicas (milho, churrasco, cachorro-quente, pastel, vinho quente, quentão, pipoca, batata chips, doces variados e bebidas frias).

Haverá ônibus gratuito para todos os frequentadores partindo do Terminal Rodoferroviário do Centro de Barueri ida e volta das 10h às 20h.

Programação

12h – Primeira rodada de bingo;

12h30 – Grupo Musical Mistura Brasileira;

14h – Grupo de carimbó;

14h30 – Banda Rafas;

16h – Quadrilha;

16h30 – Banda Rafas.

Serviço

Festa Julina da Secretaria da Família

Local: Parque da Maturidade

Endereço: Rua Indianópolis, 123 – Parque Santa Luzia

Dia e hora: 15/07 (sábado) a partir das 11h

Entrada franca