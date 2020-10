Para celebrar o Dia das Crianças, o Parque Shopping Barueri preparou uma seleção de ofertas especiais

O Dia das Crianças é uma data especial para celebrar a alegria e amor dos pequenos, e criar momentos inesquecíveis em família. E para não deixar de fora o presente das crianças, o Parque Shopping Barueri preparou uma seleção com as principais ofertas que o mall tem para a data, pensando em todos os gostos e estilos.

Confira sugestões de presentes que a criançada vai adorar:

BMart Brinquedos | Piso L1

Boneca Baby Alive (Baby Grows Up) – R$ 599,99

Nerf XShot Tormenta – R$ 179,99

Celutok | Piso L1

Kid Pad Go – R$ 449,90

Feira de Livros Barco de Papel | Piso L1

Livro Infantil Pop Up Selva, ed Ciranda Cultural – R$ 39,90

Lojas Le biscuit | Piso L2

Patins Le 4 Rodas (neon e com luz) - R$ 349,90

O Parque Shopping Barueri está de portas abertas de segunda a sábado, das 12h às 20h e domingos e feriados, das 14h às 20h. O uso de máscara é obrigatório, assim como a aferição de temperatura, distanciamento social de 2 metros entre os visitantes, e atendimento com limite de pessoas por loja.

