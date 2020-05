Centro de Inovação e Tecnologia doa 500 protetores faciais ao Hospital Municipal de Barueri

Foto: Karina Borges/ Secom

O Centro de Inovação e Tecnologia de Barueri (CIT) doou 500 protetores faciais ao Hospital Municipal Dr. Francisco Moran. A doação contou inicialmente com uma cerimônia simbólica na sede do CIT no dia 14, com a presença do gestor da pasta, Jonatas Randal, a servidora Erika Alves, o representante da empresa Orange Maker, Anderson Rovaris, e do administrador da unidade hospitalar, Paulo Tierno.

A entrega física ocorreu de forma parcial: 350 protetores modelo ‘face shield’ foram recebidos pelo HMB na tarde do dia 15 e mais 150 unidades na quinta-feira (dia 21). As peças serão utilizadas pelos profissionais de saúde no combate à Covid-19.