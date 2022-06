Corpus Christi: saiba o que funciona neste feriado em Barueri

Foto: Benjamin Sepúlvida/ Secom

O feriado nacional de Corpus Christi é celebrado nacionalmente nesta quinta-feira, dia 16 de junho. Na sexta-feira, dia 17, seguindo o decreto 9.467, de 18 de novembro de 2021, será dia sem expediente nas repartições públicas de Barueri. Confira, portanto, o que abre e fecha na cidade.

O Paço Municipal, as Secretarias Municipais, o Ganha Tempo e as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) voltam a funcionar na segunda feira, dia 20. Já as forças de segurança, como a GCM (Guarda Civil Municipal), a Defesa Civil e os agentes da Semurb (Secretaria de Mobilidade Urbana), sendo serviços essenciais, trabalharão ininterruptamente neste feriado prolongado.

A Farmácia Municipal, todos os prontos-socorros e as feiras-livres (incluindo a feira noturna do Jardim Silveira, que ocorre às sextas-feiras) funcionam normalmente nesse período.

O Parque Dom José (Vila Porto) funciona normalmente das 6h às 19h; o Parque Ecológico (Alphaville), abre das 7h às 17h; já o Parque Taddeo Cananéia (Parque Imperial) funcionará das 6h às 17h.

Vacinação Covid

A UBS Benedito de Oliveira Crudo, atualmente alocada no 1º andar do Centro de Especialidades (rua Benedita Guerra Zendron, 225 – Vila São João) abre aso sábados, domingos e feriados das 8h às 17h para aplicar a vacina contra a Covid-19.