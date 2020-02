Desfile das Escolas de Samba em Barueri

Foto: Arquivo Secult Barueri

Neste sábado (dia 22) e domingo (dia 23), acontece a festa considerada mais popular do Brasil, o Carnaval – que segundo a história teve início há milhares de anos -, e a cidade de Barueri vai celebrar a data com o Desfile das Escolas de Samba, em frente ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa. A concentração para o Carnaval 2020 começa por volta das 15h e o espaço contará inclusive com praça de alimentação.

O evento é organizado pela Liga Independente das Escolas de Samba, com apoio estrutural da Prefeitura de Barueri, por intermédio da Secretaria de Cultura e Turismo. A programação é “Cultura na Faixa”, ou seja, tem entrada gratuita.

Após um ano de planejamento e muito ensaio, oito escolas mostrarão ao público, com muita criatividade, cor e irreverência, a magia do Carnaval.

O Carnaval consagra a confraternização universal, em que os preconceitos de raça, idade e condições socioeconômicas são esquecidos. A essência do Carnaval são a liberdade e o riso, capazes de aliviar as situações mais difíceis e amargas, tornando-se assim, uma verdadeira terapia em grupo.

O Carnaval na cidade promete muita animação. Desde o resgate dos desfiles,a Secretaria de Cultura e Turismo tem incentivado a tradição para oferecer uma linda festa para milhares de expectadores.

Confira a ordem dos desfiles

Sábado, dia 22

18h – Ganga

18h45 – Cadência Paulista

19h45 – Mocidade Marihá

20h45 – Unidos do Belval

Domingo, dia 23

18h – União das Vilas

18h45 – Oba Oba

19h45 – Verde e Rosa

20h45 – Engenho da Gente