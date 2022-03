Dia Internacional da Mulher é celebrado com pedal em família, na Rota das Flores

Foto: Clovis Ferreira/ Digna Imagem

No último domingo, 06, a Rota das Flores, em Holambra, recebeu o Pedal das Meninas, evento em celebração ao Dia Internacional da Mulher. O circuito, realizado na primeira das Ciclo Rotas SP CCR inauguradas no Estado de São Paulo, contou com a participação das mulheres, que curtiram a manhã com seus amigos e com suas famílias.

A concentração dos ciclistas aconteceu na Praça Moinho Povos Unidos, cartão-postal da cidade. Após a largada, os participantes realizaram o circuito de 14 quilômetros, todo sinalizado com placas indicativas e pavimento adequado para a prática do ciclismo, com maior segurança em uma via com tráfego de velocidade reduzida.

Pontos de apoio, com a distribuição de água, foram instalados em dois locais, onde os participantes puderam recompor as energias para continuar o pedal. Durante o percurso, repleto de estufas e plantações de flores, foi possível ver a harmonia entre ciclistas e motoristas dividindo o mesmo espaço.

Neste evento, a novidade foi o circuito das crianças, de 4 quilômetros, que também puderam pedalar pelas ruas da cidade de Holambra, acompanhado dos pais e responsáveis. No retorno, os ciclistas foram recepcionados pelo Instituto CCR com quick massage e distribuição de kits com frutas, barra de cereal e suco e puderam se confraternizar na Vila dos Ciclistas, onde estavam estandes de parceiros.

Ao final, brindes foram sorteados entre os inscritos. Este foi o primeiro evento após a inauguração do Ciclo Rotas SP CCR, em Holambra. Outros dois estão previstos para acontecer até o final do ano. Informações sobre o projeto, as rotas já inauguradas e os próximos eventos estão no site: www.ciclorotasccr.com.br.