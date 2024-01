FIEB abre inscrições para o Vestibulinho 2024

Foto: Benjamim Sepulvida/ Secom

A Fundação Instituto de Educação de Barueri (FIEB) abre as inscrições para o seu Vestibulinho 2024. As vagas são para o Ensino Fundamental (do 2º ao 9º ano) e para o Ensino Médio (1ª e 2ª série), nas escolas Prof.ª Maria Theodora Pedreira de Freitas, Prof.ª Dagmar Ribas Trindade e Prof.ª Cristina Goldstein Barreiros.

Para concorrer às vagas oferecidas, o candidato deverá ser morador de Barueri, possuir RG e CPF próprios, estar regularmente matriculado no ano respectivo em instituição devidamente autorizada pelos órgãos do Sistema e pagar a taxa no valor de R$ 80,00. As inscrições vão até o dia 19/01/2024, às 16h, e podem ser feitas no site https://vestibulinho.fieb.edu.br ou nos seguintes postos de atendimento, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h:

Ganha Tempo (Av. Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro),

ITB Professora Maria Theodora Pedreira de Freitas (Av. Andrômeda, 500 – Alphaville),

ITB Professora Dagmar Ribas Trindade (Rua Ilha Porchat, 277 – Jardim Maria Cristina)

ITB Professora Cristina Goldstein Barreiros (Av. dos Pinheiros, 400 – Aldeia da Serra).

A divulgação do local de prova será feita no dia 23/01/2024, a partir das 16h, e a prova no dia 26/01/2024, das 10 às 13h. Todas as informações relativas ao processo seletivo, bem como o acesso à Área do Candidato, que permite o acompanhamento da inscrição e emissão de boleto para pagamento da taxa de inscrição, podem ser acessadas no mesmo endereço eletrônico da inscrição (https://vestibulinho.fieb.edu.br). A Central de Atendimento ao Candidato – CAC também estará disponível para atender através do e-mail vestibulinho@fieb.edu.br e do telefone 2078-7810, das 09h às 16h.