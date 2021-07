Novo projeto habitacional de Barueri irá beneficiar mais de quatro mil pessoas

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

Um novo e grande projeto habitacional está começando a ser projetado pela Prefeitura de Barueri, por meio da recém-criada Secretaria de Habitação (Sehab). O empreendimento, localizado no Bairro dos Altos, prevê a construção de cerca de mil apartamentos novos, beneficiando mais de quatro mil pessoas.

Com um planejamento que refletirá em todo o bairro, o padrão dessas moradias também será diferenciado, conforme conta o secretário da pasta, Gregório Maglio. “Trará uma qualidade de vida ainda melhor do que o que já temos e, para que tenha um equilíbrio e sustentabilidade, estamos fazendo um diagnóstico da região, dos moradores, das questões da acessibilidade, da mobilidade urbana, da tecnologia, do saneamento básico, da questão comercial para um desenvolvimento realmente sustentável”, adianta o secretário.

Esse diagnóstico é uma das primeiras providências do projeto. A partir dele é que poderá ter início o processo licitatório e, só então, a definição de valores, prazos e detalhes da obra. “O objetivo da Prefeitura é zerar o alugue social, já que oferecemos esse benefício a várias famílias de Barueri, e também abrir um cadastro para as pessoas que não têm a sua tão sonhada moradia”, explica Gregório. O plano é entregar os apartamentos até o final deste mandato.

O projeto é tão amplo que inclui até os animais, já que as necessidades pets farão parte desse planejamento. De acordo com Gregório, “estamos colocando nas nossas prioridades o desenvolvimento de um projeto que atenda também os animais, porque hoje eles fazem parte das famílias”.

Além de suprir a demanda por moradia, um projeto dessa magnitude beneficia diferentes setores da sociedade. Há o impacto social positivo em oportunizar que famílias carentes tenham casa própria, a geração de emprego e renda, uma vez que uma obra desse tamanho emprega muitos trabalhadores e maior giro no comércio local, que sempre sai ganhando com o aquecimento da construção civil.

“É uma maravilha! É realmente um investimento feito diretamente para o povo, sem contar os benefícios para a região, pois um empreendimento como esse agrega valor ao bairro, além de todas as intervenções que serão feitas e muito bem pensadas pelo governo, como a construção de creche, escola, unidade de saúde, tecnologia, pavimentação asfáltica, saneamento básico. Enfim, a cidade vai crescendo de uma maneira ordenada e com desenvolvimento, uma Barueri sustentável realmente”, frisa Gregório.

Grandes projetos a caminho

A Secretaria da Habitação foi criada recentemente, por meio da lei complementar nº 498, de 2 de junho de 2021. O novo programa habitacional, apesar de gigante, é apenas um dos planos para a pasta. “A construção dos mil apartamentos será um dos projetos da Sehab, pois a regularização fundiária, que vai atender milhares de pessoas, também é muito importante. O Morar Bem, que é um excelente projeto já desenvolvido pela administração, nós iremos efetivamente colocar em prática para trazer uma dignidade ainda maior às famílias de Barueri. A gente pretende evoluir muito na habitação e atender com ainda mais efetividade as necessidades das pessoas mais carentes”, pontua o secretário.