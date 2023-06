Corpus Christi de Santana de Parnaíba traz como tema “Eucaristia e as Obras de Misericórdia”

Foto: Arquivo

A Prefeitura de Santana de Parnaíba e a Igreja Matriz Santa Ana realizam no próximo dia 8 de junho, no Centro Histórico, a Festa de Corpus Christi 2023. Um dos eventos mais tradicionais da cidade terá nesta edição o tema “Eucaristia e as Obras de Misericórdia”. Além da confecção do famoso tapete, com início programado para às 6h, haverá uma programação ampla e diversificada, com encerramento das festividades às 20h.

“Considerado um dos eventos mais importantes de nossa cidade, o Corpus Christi é o segundo que mais atrai a população e os visitantes, ficando atrás apenas da encenação da Paixão de Cristo. A festa é linda, todos os anos envolve o trabalho de centenas de servidores, colaboradores, turistas, e quem ainda não conhece, precisa conhecer”, destaca o prefeito Marcos Tonho.

Segundo a Secretaria de Cultura e Turismo, responsável pela organização da Festa de Corpus Christi, a confecção do tapete é realizada desde 1961. Atualmente, a produção dessa grande obra, com aproximadamente 850 metros de extensão, conta com a participação de mais de 1.000 colaboradores. Entre eles, fiéis, moradores e turistas que, em posse dos quadros temáticos, confeccionam um grande mosaico com os símbolos cristãos.

No período que antecede à data, servidores da Prefeitura de Santana de Parnaíba desenvolvem todo um trabalho de pré-produção, que inclui a preparação da serragem e o levantamento de outros materiais que complementam a confecção (argila, casca de ovo, cal, pipoca e pó de café, entre outros).

Paralelamente às atividades diretamente relacionadas à Festa de Corpus Christi, a Prefeitura de Santana de Parnaíba também preparou uma infraestrutura de suporte que inclui Feira de Artesanato e Alimentação.

Confecção do tapete e programação de 8 de junho

Dados da Secretaria de Cultura revelam que em 2022 foram utilizadas mais de 10 toneladas de serragem e o evento foi prestigiado por um público de aproximadamente 30 mil fiéis.

Programação Corpus Christi 2023

06h – Início da confecção dos tapetes

07h – Laudes com os seminaristas

08h – Terço Mariano Cantado (no palco)

09h – Pregação sobre os Milagres Eucarísticos – seminarista Guilherme (no palco)

10h – Santa Missa com Padre Marcelo (na Matriz Santa Ana)

12h – Santa Missa com Padre Rafael (na Matriz Santa Ana)

14h – Coroação de Maria (crianças da Catequese)

15h – Santa Missa e Procissão com o Bispo Dom Arnaldo (Praça 14 de Novembro)

17h30 – Animação no palco

20h – Encerramento