Drama da Paixão de Santana de Parnaíba: maior espetáculo a céu aberto de São Paulo traz como tema ‘A promessa de Josué’

Foto: Secom

Em todas as suas edições, a peça já reuniu mais de 1 milhão de pessoas e, neste ano, acontece nos dias 28, 29 e 30 de março na Barragem Edgard de Souza, com entrada franca

A encenação do Drama da Paixão 2024, a ser realizada entre os dias 28 e 30 de março, tem como tema: ‘A promessa de Josué’. O maior espetáculo do gênero a céu aberto do estado de São Paulo, e o segundo do Brasil, acontece na Barragem Edgard de Souza, localizada na Estrada dos Romeiros, desde 2002. O evento promovido pela Prefeitura de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, conta com mais de mil participantes. Entre eles, equipe técnica, atores, figurantes, bailarinos, cavaleiros, expositores e colaboradores.

Em sua 27ª edição, a celebração ocorre em meio a uma mega infraestrutura montada em uma área de 15 mil m², na Barragem Edgard de Souza. O local recebe 14 réplicas alusivas aos locais sagrados de Jerusalém. Tais como palácio de Pilatos, templo, casa de Maria, mesa para a Santa Ceia, aquedutos romanos, cruz, cenáculo e arquibancada.

A programação deste grandioso evento, com produção artística de nível internacional, e que já foi acompanhado de perto por mais de 1 milhão de espectadores, começa com a encenação de um recorte bíblico. A adaptação artística, diferente a cada ano, com base em passagens do velho e novo testamento da Bíblia Sagrada, contribui para o ineditismo do espetáculo, que revive o nascimento, a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo.

Sob direção geral de Edmilson Andrade, o espetáculo do Drama da Paixão é constituído por várias etapas de produção, iniciadas logo após o carnaval. A etapa artística, por exemplo, compreende a seleção de elenco, pesquisa, oficinas vocais, e superprodução de figurinos. Já na parte técnica, sob a responsabilidade da prefeitura, estão o cadastramento de expositores, organização e logística, gestão do apoio e trabalho de quase dez secretarias.

Elenco e etapas de produção

O papel principal do Drama da Paixão, de Jesus Cristo, será protagonizado por Sinnayder Barcelos pela 15ª vez. Antes de interpretar Jesus, Sinnayder acumulou uma década de experiência como figurante em vários personagens. A propósito, a interpretação de Josué também será realizada por um participante que tem atuado como figurante no evento desde 2016.

Por se tratar de uma produção bem familiar, a maior parte do elenco é composta por moradores da cidade. “Temos vários exemplos de pais que foram acompanhar os filhos e passaram a fazer parte do evento. Bem como de moradores que entraram para o espetáculo, se apaixonaram, foram estudar teatro e hoje trabalham como profissionais em grandes produções de teatro e tevê”, revela Andrade.

A cada ano que passa, o Drama da Paixão cresce, significativamente, tanto em público quanto em elenco. De acordo com o diretor, responsável pela idealização do projeto e produção artística, a primeira encenação, realizada em 1994 atrás da igreja Matriz de Santa Ana, foi com 25 atores e 50 figurantes. Em 2024 são 80 atores e quase 500 figurantes.

Promessa de Josué

O espetáculo deste ano traz como recorte bíblico a história de “A promessa de Josué”, designado por Deus para distribuir as terras de Canaã entre as tribos de Israel. Esse importante capítulo é marcado, principalmente, por atributos como fidelidade, amor, perseverança e confiança em Deus, considerados atributos de vida fundamentais, ainda mais nos tempos atuais.

Para a realização do evento, a gestão pública reúne os serviços das secretarias de Cultura e Turismo, Transporte e Trânsito, Saúde, Segurança Urbana, Comunicação, Finanças e Guarda Civil Municipal (GCM). O mega cenário é instalado na Barragem Edgard de Souza, às margens do Rio Tietê, no km 40 da Estrada dos Romeiros, com acesso pelo portão 2.

Apesar da entrada franca, a prefeitura informa que haverá ponto de arrecadação para quem quiser contribuir com a doação de 1 kg de alimento não perecível. Ao término do evento, os mantimentos arrecadados serão repassados para o Fundo Social de Solidariedade, responsável pela distribuição junto às famílias em situação de vulnerabilidade social do município.