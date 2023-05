Santana de Parnaíba – Novas obras públicas seguem avançando em vários pontos da cidade

Fotos: Secom

Entre as realizações estão 4 colégios municipais, o 10º parque do município, uma unidade básica de saúde, duplicação de importantes vias, o Centro Tecnológico e o novo hospital com 200 leitos (foto acima).

Seguindo com os investimentos para a evolução do município, a prefeitura avança de forma contínua com a construção de novos equipamentos públicos nas mais diferentes regiões.

Entre as principais obras em execução está o Novo Hospital Municipal, que teve início no final de 2020, já com todos os recursos reservados para construção, e que contará com 200 leitos. A nova unidade de pronto atendimento fica localizada em ponto estratégico na região central da cidade, abrigará a nova Maternidade Municipal, o novo Pronto Socorro Infantil e terá a capacidade para a realização de cirurgias de peque no e médio porte, além de contar com 26 leitos de UTI adulta e pediátrica. A obra entrou em fase de acabamentos e depois disso deve passar por processos como aquisição de equipamentos, contratação de profissionais, entre outros.

Ainda na área da saúde, muito em breve o município deve entregar mais uma Unidade Básica, dessa vez, no bairro do Ingaí. Com 683 m² de área construída, divididos em consultórios médicos e odontológicos, sala de medicação e inalação, farmácia, entre outros. A nova unidade além de melhorar a qualidade de atendimento proporcionará economia aos cofres públicos, já que o equipamento passará a funcionar em espaço próprio.

Já na área da educação, o município está construindo quatro novos colégios, e em breve deve iniciar a construção de uma quinta unidade educacional. A obra mais avançada é a do Novo Carlos Alberto, no Cento e Vinte, que já está com mais de 80% das obras executadas, e deve atender cerca de mil alunos.

Outro colégio que tem avançado é o Novo Abelardo, na região da Fazendinha. Com mais de 8 mil m², a nova unidade educacional contará com 20 salas de aula em um ambiente mais moderno, que além de melhorar a infraestrutura de ensino ainda ampliará o número de vagas disponíveis. No Colinas da Anhanguera, a prefeitura já realizou a etapa de fundação do Novo Sete Anões, que ampliará a oferta de vagas de creche para a região, com a ampliação do colégio que agora passará a ter 18 salas de aulas e ginásio poliesportivo. Ainda em fase de projeto executivo, outra unidade que em breve deve começar a ser construída é a do novo Colégio do Chácara Solar, localizada entre as ruas Vênus e Marte. A Administração Municipal também já anunciou que em breve deve iniciar as obras de construção do novo Colégio Aldônio, no Parque Santana.

Já na Área da Segurança, a prefeitura segue com as obras do Complexo da Segurança, que abrigará as novas sedes da Base da Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil, integrando os serviços para melhorar ainda mais a segurança na cidade.

Na mobilidade, a prefeitura tem atuado com frentes de duplicação nas Avenidas Mal. Mascarenhas de Moraes, no Votuparim, Tenente Marques, na Fazendinha e da Estrada da Bela Vista, no Alphaville, importantes vias para o desenvolvimento econômico do município.

Somado a tudo isso, o município ainda segue avançando com o Centro Tecnológico na região do Alphaville e com a construção do 10º parque municipal, no bairro Parque dos Eucaliptos, na região da Fazendinha.

Nos últimos 10 anos, a cidade de Santana de Parnaíba deu um salto evolutivo e acompanhando essa tendência a administração municipal intensificou os investimentos nas mais variadas áreas, chegando a entregar mais de 200 obras e intervenções de infraestrutura.

Entre as principais realizações pode-se destacar a construção de mais de 25 novas unidades de saúde, 27 novos colégios, duplicação de vias como a Paiol Velho, a Fatec e a Nova Ponte, construída com recursos 100% municipais.