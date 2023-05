Santana de Parnaíba – Canil da Guarda Civil Municipal de Santana de Parnaíba recebe premiação

Foto: Secom

Os cães Aron e Colt do Canil da Guarda Civil Municipal de Santana de Parnaíba subiram ao pódio no 13.º Campeonato de Cães de Polícia das GCMs do Brasil. A competição realizada no último fim de semana (13 e 14/05), na cidade de Mogi Mirim, contou com a participação de representantes de diversas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O cão Aron, de sete anos, conquistou o primeiro lugar na Abordagem e o terceiro lugar em Agilidade, e o cão o Colt, de quase quatro anos, o primeiro lugar na geral. A delegação de Santana de Parnaíba foi composta pelos GCMs da 1ª Cl Tiburço, Bugallo Pagan, Nascimento, Montefusco e Sérgio. Já na equipe auxiliar participaram os GCMs Rogério Santana, Veris e Bgeginski.

O 13.º Campeonato de Cães de Polícia das GCMs do Brasil foi realizado pela Comissão Organizadora do Campeonato de Cães de Polícia GCM e Secretaria de Segurança Pública de Mogi Mirim, por meio do Grupo de Operações com Cães (GOC). A disputa teve por objetivo mostrar a importância do policiamento com cães nas ocorrências do dia a dia, valorizando o trabalho desenvolvido pelos adestradores.