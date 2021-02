Vacinação de idosos acima de 90, em Santana de Parnaíba, sob agendamento

Dona Walkiria, moradora do Residencial 6 de Alphaville, aos 92 anos, foi vacinada hoje, com a Coronavac, por agendamento, depois de ser pré-agendada no primeiro dia que a prefeitura abriu o sistema.



E, fez questão de ser fotografada com o comprovante, quando retornou a sua casa, onde viu que no dia 27 terá a sua segunda dose.

A vacinação aconteceu em ‘drive thru’ na Arena de Eventos. E, foi muito rápida. “Estou aliviada e nem senti dor”, disse a munícipe, muito feliz, que gostou da forma de atendimento que considerou ágil.

O secretário de Saúde, Dr. Misorelli, estava lá, acompanhando este importante dia de vacinação. E, foi muito gentil ao conversar com a Dona Walkiria, um pouco antes da mesma ser vacinada. Segundo o secretário, em Alphaville existem 3.000 idosos a partir de 60 anos, e a Arena de Eventos é o local onde serão vacinados nas suas datas, por ser um local onde o atendimento em ‘drive thru’ é mais adequado, para ser uma ação rápida sem expor os idosos.