CCR ViaOeste estima mais de 830 mil veículos para o feriado de Carnaval

Foto: CCR

A CCR ViaOeste prevê movimento de mais de 830 mil no Sistema Castello-Raposo durante a Operação Carnaval, entre saída e chegada à Capital, no período entre a zero hora de sexta-feira (17/02) e 24 horas de quarta-feira (22/02). Para garantir uma viagem com mais tranquilidade e conforto, a concessionária orienta os motoristas a evitarem os horários de fluxo mais intenso.

Na sexta-feira (17/02), a previsão da CCR ViaOeste é que o movimento de veículos no sentido interior seja maior das 15h às 20h. No sábado (18), o fluxo deve ser intenso das 9h às 13h. Já no domingo (19) e na segunda (20), a Concessionária prevê tráfego normal. No retorno, na terça (21) e quarta (22) a maior concentração de veículos acontecerá entre 15h e 20h, e das 8h às 10h, respectivamente.

Viagem Segura

Para este feriado de Carnaval, a CCR ViaOeste chama atenção para os riscos oferecidos pela ingestão de bebidas alcoólicas e a direção de veículos, fator causador de acidentes. A concessionária reforça a importância de não beber se for pegar a estrada e de programar toda a viagem, revisando o veículo e fazendo pausas para descanso ao longo do caminho.

Dicas de segurança:

Bebidas e direção juntas, nem pensar. Não aceite carona de pessoas que beberam e se consideram aptas a dirigir;

Se você for ingerir bebidas alcoólicas, vá de ônibus, taxi ou carona;

Durante a viagem, mantenha sempre a distância segura do veículo à frente;

Respeite os limites de velocidade;

Ultrapasse somente em local permitido;

Todos os ocupantes de veículo devem usar o cinto de segurança durante todo o trajeto;

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP e Polícia Militar Rodoviária reforçam as ações de fiscalização nas rodovias durante o feriado, inclusive por meio das 74 câmeras instaladas no Sistema Castello-Raposo, todas ligadas ao Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária. As equipes de Atendimento da empresa estarão em plena atividade durante o feriado.

Atendimento 24 horas

A CCR ViaOeste está no WhatsApp. Por meio do aplicativo de mensagens é possível obter informações sobre condições de tráfego e solicitar serviços como auxílio mecânico, resgate ou informar ocorrências nas rodovias através do número (11) 2664-6120.

Além do whastapp os motoristas que estiverem em viagem podem também solicitar apoio através do Disque CCR Viaoeste 0800 701 55 55 ou por meio dos telefones de emergência (callbox) instalados a cada quilômetro de rodovia.