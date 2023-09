CCR ViaOeste estima fluxo de 680 mil veículos no Sistema Castello-Raposo durante o feriado da Independência do Brasil

A Operação Especial de Feriado inicia a partir da 17 hora de quarta-feira (06/09) e encerrará às 24 de domingo (10/09)

A CCR ViaOeste prevê que 680 mil veículos devem trafegar no Sistema Castello-Raposo entre a zero hora de quarta-feira (06/09) e 24 horas de domingo (10/09), entre saída e chegada à Capital no feriado da Independência do Brasil.

Durante todo o feriado as equipes de atendimento da Concessionária vão monitorar 24 horas por dia o sistema viário, em conjunto com o Polícia Militar Rodoviária, por meio dos equipamentos do Sistema de Monitoramento de Tráfego, que incluem 74 câmeras de Circuito Fechado de TV.

Na quarta-feira (06/09) a previsão é que o movimento de veículos seja maior das 17 às 20 horas. Na quinta-feira (07/09), o fluxo deve ser intenso das 8 às 12 horas. No retorno, a Concessionária estima maior concentração de veículos no sentido capital no domingo (11/09), das 12 às 20 horas.

Visando melhorar a fluidez do tráfego, a Concessionária realizará um esquema especial de atendimento e nesse período toda a frota de veículos estará em operação para inspecionar o tráfego e prestar socorro médico e mecânico, que pode ser solicitado gratuitamente pelo WhatsApp (11) 2664-6120 ou 0800 701 5555, 24 horas por dia.

Todo o sistema viário é monitorado através do Centro de Controle Operacional (CCO) da CCR ViaOeste, 24 horas por dia, em conjunto com o Polícia Militar Rodoviária, por meio dos equipamentos do Sistema de Monitoramento de Tráfego, que incluem 74 câmeras de Circuito Fechado de TV.

A Concessionária reforça sobre a importância de os motoristas realizarem a checagem dos principais itens de segurança dos veículos: pneus, freios, faróis, lanternas. Além da manutenção preventiva do veículo, a Concessionária reforçará dicas de segurança por meio dos painéis de mensagem, frases de conscientização sobre cinto de segurança, respeito aos limites de velocidade e uso do celular ao dirigir.

Horários de maior movimento nas rodovias

Quarta-feira (06 de setembro): entre 16h e 21h | sentido interior

Quinta-feira (07 de setembro): entre 7h e 13h | sentido interior

Domingo (10 de setembro): entre 11h e 22h | sentido capital

Campanha de Segurança – Neblina

Durante todo o feriado, a Concessionária vai reforçar dicas de segurança, com entrega de folhetos nas praças de pedágio, alertando os motoristas sobre os cuidados na direção em casos de neblina, fenômeno climático comum, principalmente nessa época no ano, entre junho e setembro, em que os dias são mais frios.

Obras

As obras em execução, que possam causar interferência no tráfego, como desvios ou interdições de pista, serão suspensas durante os horários de pico estabelecidos, para que os motoristas possam trafegar com capacidade plena da rodovia.

Restrições

Na quinta-feira 07/09 e domingo 10/09 o tráfego de caminhões estará proibido na rodovia Castello Branco, no sentido Capital, entre às 14h às 01h da manhã, segundo portaria SUP/DER-084-22/12/2010.

Informações de Tráfego

Lembramos que, para conferir maior agilidade à transmissão de informações aos veículos de imprensa e aos usuários, a CCR ViaOeste disponibiliza em seu site, em tempo real e ininterruptamente, as condições de tráfego. www.viaoeste.com.br

Atendimento 24 horas sobre condições de tráfego das rodovias – (11) 2664 6133 / 2664 6102

Centro de Controle Operacional da Concessionária

O Centro de Controle Operacional da CCR ViaOeste permanece à disposição dos clientes das rodovias e munícipes através de seus canais de relacionamento com clientes como o Disque CCR ViaOeste: 0800 701 5555 e pelo whatsapp (11) 2664-6120.

