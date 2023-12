CCR faz campanha nos pedágios contra dengue, chikungunya e zika

Foto: CCR

A CCR ViaOeste iniciou no dia 13/12/23, a distribuição de 20 mil folhetos sobre a prevenção contra o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika, nas suas praças de pedágios.

Por iniciativa do Governo do Estado de São Paulo intensificou ações visando combater o mosquito.

Estas importantes ações são coordenadas pela Agência de Transportes do Estado de São Paulo (ARTESP) e pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de eliminar os criadouros do mosquito Aedes Aegypt para evitar a aumento das doenças, que aumentam substancialmente no verão.

A concessionária está veiculando mensagens em seus Painéis de Mensagem Variável (PMVs) para orientar os motoristas que trafegam pelas rodovias sob sua gestão para a importância do combate ao mosquito.

Entre algumas das mensagens que estão sendo veiculadas nos PMVs estão:

“Não crie seu maior inimigo em casa. Combata o mosquito”; .

“Use areia nos pratos de vasos. Combata o mosquito”.

O Centro de Controle Operacional da CCR ViaOeste permanece à disposição dos clientes das rodovias e munícipes através de seus canais de relacionamento com clientes como o Disque CCR ViaOeste: 0800 701 5555 e pelo whatsapp (11) 2664-6120.

CCR ViaOeste

A concessionária CCR ViaOeste é a responsável pela administração do Sistema Castello-Raposo e gerencia 168,62 quilômetros de rodovias, compreendendo as Rodovias Castello Branco (SP-280), de Osasco a Itu; Raposo Tavares (SP-270), de Cotia a Araçoiaba da Serra; Senador José Ermírio de Moraes (SP-075), de Sorocaba a Itu e Dr. Celso Charuri (SP-091/270), na cidade de Sorocaba. .

Ela foi a sexta concessionária a integrar o Grupo CCR, que atua em serviços de infraestrutura para mobilidade humana, focado nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos.