Maior tobogã inflável da América Latina e outras atrações do Família no Parque acontecem no Villa-Lobos

Foto: Divulgação

O Parque Villa-Lobos tem se destacado ao longo do mês de dezembro entre os destinos de lazer com opções para todas as idades. Dentre as atrações, está o Família no Parque, que estará com horário especial até dia 17, aos sábados e domingos, das 12h às 20h.

No Família no Parque, os visitantes encontram atrações para toda as idades, tanto pagas como atividades gratuitas com os animadores. Dentre os brinquedos, estão: infláveis gigantes, tirolesa, bungee trampolim, Laser Combat, Jet Boat – barquinho inflável movido por um jato d’água, parede de escalada, tobogãs, entre outros que fazem parte do evento.

A grande novidade desta temporada, que tem chamado a atenção do público, inclusive dos adultos, é o Hippo, maior tobogã inflável da América Latina (foto) com 15 metros de altura e 55 de comprimento. A adrenalina começa logo na subida, que é íngreme e exige muito folego dos aventureiros gerando uma disputa saudável entre a garotada, já que são três pistas. A descida é radical, podendo atingir a velocidade máxima com a ajuda da água. Outra opção “molhada” que disputa a atenção do público especialmente em dias mais quentes é o Futebol de Sabão, onde os participantes têm que se equilibrar durante a partida com a bola gigante.

Para os menores de 5 anos, há a Área Kids, onde os adultos podem entrar com as crianças e brincar em um circuito com pula-pula inflável, carrossel, cama elástica, trenzinho e escorregadores, entre outras atividades. No espaço do Família no Parque, também estão barracas de sanduíches, pipoca, sorvete, bebidas e guloseimas.

Os brinquedos pagos do Família no Parque no Villa-Lobos custam a partir de R$ 10, com opção de combo contendo dez tickets por R$ 80 ou VipPass por R$ 150, que dá acesso ilimitado às atrações no mesmo dia. A compra dos tickets pode ser feita antecipadamente através do www.familianoparque.com.br ou na bilheteria que fica no local. E a programação acontece das 10h às 18h.

Informações

Datas: sábados, domingos (16 e 17 dezembro)

Horário: das 12h às 20h

Local: Parque Villa-Lobos, entrada principal

Tickets: a partir de R$ 10 – combo com 10 tickets por R$ 80, VipPass por R$ 150

Instagram:@oficialfamilianoparque