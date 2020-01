DIA 27/01: Início das obras do túnel da Praça de Paz (Av. Yojiro com Av. Marcos Penteado). Conheça as novas rotas de circulação local

A Editora Newsville esteve ontem presente com exclusividade, na apresentação da Prefeitura de Santana de Parnaíba, no Espaço Savana, onde foram apresentadas as informações da obra que começa no dia 27 próximo, e as rotas alternativas que os motoristas terão que usar até a sua conclusão.

A abertura do encontro, que reuniu presidentes, gerentes dos residenciais e empresários, contou com o deputado estadual Cezar, que representou o prefeito Elvis Cezar, ausente em função de uma cirurgia. Presente à reunião, o vice prefeito Oswaldo Borelli,

Segundo Max Santana, secretário de Comunicação da Prefeitura, responsável pela apresentação, trata-se de uma obra de mobilidade urbana que objetiva reduzir significativamente o trânsito da região, ligando a Avenida Universitário com a Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, com a eliminação dos faróis.

Não existe dúvida de que esta obra é muito necessária. As rotas alternativas de trânsito serão disponibilizadas dentro dos limites do que existe atualmente.

Quem desce pela Av. Yojiro em direção ao local, deverá virar à direita para acessar a Via Parque ou retornar pela rotatória da Av. Universitário, até voltar a Av. Yojiro, em direção ao residencial 4, onde se manterá o retorno atual.

Quem estiver na Av. Yojiro, em direção à praça, vindo pelo muro do Tamboré 3, deverá obrigatoriamente entrar à direita na Av. Marcos Penteado, fazendo o retorno na altura da entrada do Alpha Sítio, retornando pela Av. Marcos Penteado até a Yojiro, na esquina do Mc Donald´s, subindo em direção da UNIP. Se precisar retornar, terá que usar o retorno atual depois da UNIP.

Outra opção, é não usar a Av. Yojiro e chegar ao local da obra para entrar à direita na Av. Yojiro, vindo desde a Av. Paiol Velho através da Av. Marcos Penteado.

Os alunos da UNIP, que hoje usam as pistas de direita e esquerda dos dois lados da Av. Marcos Penteado, ocupando em horários de pico duas das quatro pistas da avenida, terão que usar outros locais de estacionamento. Isto foi amplamente discutido ao final da apresentação e as providências vão ser estudadas pela prefeitura através do Ciretran e pela própria UNIP. Da forma como usam atualmente, não vai mais acontecer. As alternativas deste tipo de estacionamento serão estudadas pela unidade de ensino, em breve.

O final da obra, poderá ser em outubro, mais tardar janeiro de 2021.

A prefeitura entende o transtorno momentâneo viário, mas necessita fazer a obra, pensando no futuro da mobilidade local. E, segundo Max Santana, a populaçao fixa e flutuante deverá colaborar evitando transitar em horários de pico, seguindo sempre as orientações que estarão disponíveis em placas.

As rotas alternativas não terão faróis, o que implica em um fluxo contínuo para o trânsito dos veículos. Este fluxo poderá ter problemas caso os motoristas não sigam adequadamente as rotas oferecidas desobedecendo as leis de trânsito e as placas de orientação. Mas, para corrigir inadequações, a prefeitura através do Ciretran, poderá fazer as modificações que se fizerem necessárias durante o período das obras.

Ao ser concluído, o tunel vai beneficiar milhares de pessoas que utilizam as avenidas Yojiro, Marcos Penteado, Universitário e Via Parque atualmente.