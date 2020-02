Escola Internacional de Alphaville promove troca de livros escolares

Foto: Arquivo

Como parte do incentivo às práticas sustentáveis, a Escola Internacional de Alphaville, instituição bilíngue localizada em Barueri, na Grande São Paulo, promove, troca de livros escolares. O projeto visa, além da diminuição do consumo por meio do estímulo, a conscientização sobre as trocas entre pares e reuso dos livros.

“Precisamos refletir criticamente sobre o impacto de atitudes como indiferença com o outro ou com o mundo a nossa volta. Estes questionamentos, assim como vivências, são frequentemente o foco e o direcionamento do nosso Programa de Convivência Ética em todas as séries, criando oportunidades para construir uma cultura voltada para o bem-estar de todos”, explica Juliana Ragusa, coordenadora de tecnologia educacional da instituição.

A ideia do projeto surgiu de diferentes mães de alunos que estão acostumadas com a abertura da escola para que os familiares possam desenvolver diferentes atividades, inclusive ações sociais. Sempre que procurada, a coordenação prontamente proporciona espaço, divulgação e apoio logístico.

A Escola Internacional de Alphaville já possui diversas práticas sustentáveis como a não utilização de copos plásticos descartáveis. O engajamento dos familiares com a comunidade escolar em ações como a organização do bazar de uniformes ou de troca de livros contribui para transmitir aos filhos, na prática, o alinhamento de valores entre a família e a escola.

A Escola Internacional de Alphaville diferencia-se por seu projeto educacional arrojado e adequado à sociedade contemporânea. Foi criada segundo as mais avançadas e eficientes conquistas na área de educação, garantindo uma formação bilíngue (português-inglês) altamente qualificada, ao preparar seus alunos de diversas nacionalidades para um mundo competitivo por meio de uma visão pluralista e de incentivo às múltiplas competências e habilidades. Hoje a instituição possui 550 alunos, e cerca de 15% são estrangeiros.

Faz parte de um seleto grupo de escolas em todo o mundo a oferecer o IB – International Baccalaureate® World School, um programa acadêmico fundado em 1968, na Suíça, e adotado por mais de 4.000 das melhores escolas de 148 países, que prima pelo rigor acadêmico, o método de avaliação e a ênfase no desenvolvimento pessoal dos alunos. Já oferece o Primary Years Programme (PYP), para alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I e está implementando o Middle Years Programme (IB-MYP) e o Diploma Programme (IB-DP).