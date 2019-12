EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE INSTALAÇÃO DO CONDOMÍNIO EM CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL LIBERTY – Publicação 01 de 02

Pelo presente edital de convocação, ficam todos os promitentes compradores e/ou promitentes cessionários e/ou detentores dos direitos pertinentes à aquisição das unidades autônomas de apartamento do empreendimento imobiliário denominado “Residencial Liberty”; convocados para a Assembleia Geral de Instalação do correlato Condomínio da Construção, a se realizar no dia 08 (oito) de janeiro de 2020, na Av. Cauaxi, nº 223, Alphaville Industrial/SP, CEP: 06454-020, às 18h e 30min em primeira chamada com 2/3 dos condôminos presentes ou às 19h em segunda e última chamada com qualquer número dos condôminos presentes para tratar da seguinte pauta:

1- Apresentação da situação atual do empreendimento, bem como do que fora levantado e apurado até o presente momento e seu futuro;

2- Deliberação e aprovação da continuidade das obras do empreendimento, nos moldes da Lei nº 4.591/64;

2.1- Instituição do Condomínio da Construção;

2.2- Liquidação do patrimônio;

3- Deliberação, aprovação e/ou ratificação da comissão de representantes;

3.1- Posse;

4 – Eleição de síndico(a); subsíndico(a), na hipótese da aprovação da instituição do Condomínio da Construção;

4.1- Posse;

4.2 – Deliberação e aprovação do CNPJ do condomínio na Receita federal, se for o caso;

5- Deliberação e aprovação para destituição da incorporadora RESIDENCIAL LIBERTY EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA, matricula nº 193.551 do Registro de Imóveis de Barueri;

6- Explanação acerca do critério para continuação das obras;

7- Outros assuntos de interesses dos adquirentes;

Cumpre ressaltar, a importância do comparecimento de todos, considerando que as decisões tomadas em Assembleia deverão ser cumpridas, mesmo pelos ausentes, ressalvando os assuntos que tem a exigência de quórum especial.

Lembramos aos senhores que, no caso de ausências ou impedimentos, os promitentes compradores e/ou promitentes cessionários e/ou detentores dos direitos válidos, pertinentes à aquisição das unidades autônomas de apartamento poderão ser representados por procuradores, os quais deverão portar os respectivos instrumentos de mandato, com poderes para votação.

Itapetininga, 23 de dezembro de 2019.

Mario Xavier de Almeida

Membro da Comissão de Representante.