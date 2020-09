Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária da ACMMESP – Associação de Coordenadores Municipais de Misses do Estado de São Paulo

1. Na condição de diretora presidente da ACMMESP – Associação de Coordenadores Municipais de Misses do Estado de São Paulo, CNPJ de número 29.780.581/0001-03, convoco todos os membros associados para a Assembleia Geral Ordinária, a ocorrer no dia 30/09/2020, sob forma exclusivamente digital, através da plataforma Google Meets ou similar, em função da pandemia do Covid-19. A assembleia será instalada com o número de presentes, em primeira convocação, às 19:00 horas e, em segunda convocação, às 19:30 horas.

2. Ordem do Dia:

a. aprovação das contas do exercício anterior;

b. aprovação do orçamento para o exercício em curso;

c. alteração e revisão do Estatuto Social;

d. deliberar sobre a eleição dos membros da diretoria executiva para o próximo triênio;

e. deliberar sobre a eleição dos membros dos conselhos deliberativo e fiscal para o próximo triênio;

f. deliberar sobre a correção da taxa de associação (valor e periodicidade);

g. assuntos gerais.

Lembrando que os associados deverão estar quites com as suas obrigações, mesmo que seja em forma de acordo, para deliberar/votar, conforme Estatuto Social na página 03/08.

Contando com a presença e a participação dos Senhores e Senhoras, subscrevo-me.

Santana de Parnaíba/ SP, 22 de setembro de 2020

Gláucia Viégas Feliciano Machado Poppe

Diretora presidente

ACMMESP

