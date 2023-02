Ibirapuera/SP – Bloco Villa Country Pinga Ni Mim, maior bloco sertanejo de São Paulo desfilará na segunda-feira dia, 20 de fevereiro

A folia acontecerá no Parque Ibirapuera, com direito a trio elétrico e apresentações da banda Villa Country Band. Erikka, Anderson e Alyson, Pedro Henrique, Edson e Enrique e Bruno e Márcio

O bloco Villa Country Pinga Ni Nim promete proporcionar o maior e mais divertido carnaval do Brasil em 2023, combinando a folia do carnaval com o que há de melhor na música sertaneja. O trio elétrico levará ao público gratuitamente os maiores sucessos sertanejos com a banda Villa Country Band, Erikka, Anderson e Alyson, Pedro Henrique, Edson e Enrique e Bruno e Márcio.

Celebrando três anos de muito sucesso desta parceria o bloco “Villa Country Pinga Ni Mim”, um dos mais tradicionais de São Paulo. Arrastaram mais de 450 mil pessoas na primeira edição em 2019 e no ano seguinte, em 2020, mais de um milhão de pessoas acompanharam a folia no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

Para este ano, o bloco conta com muitas duplas sertanejas, artistas experientes que comandam o palco do Villa Country há muitos anos .

A festa será completa. No repertório os maiores hits do Sertanejo, do Clássico ao moderno, do Sertanejo Raiz ao Universitário , tocando o melhor do segmento musical mais ouvido do Brasil.

Vista sua fantasia, prepare sua energia! Chame os amigos e venham participar do maior Carnaval Sertanejo de São Paulo.

O bloco sairá ao lado do Parque do Ibirapuera, próximo ao Obelisco, na segunda-feira, dia 20 de fevereiro, às 13h.

Então bora pra folia e se programe: O Ibira vai ferver!!!

Desfile oficial Bloco Villa Country Pinga Ni Mim | Ibirapuera

Data: 20 de fevereiro de 2023 (segunda-feira de carnaval)

Horário de concentração: 13h

Local: Ibirapuera (Pedro Álvares Cabral, 220 – Vila Mariana – São Paulo)

Entrada: gratuita