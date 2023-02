Proteja-se de inundações e quedas de muros em Alphaville

Foto: Muro que caiu na região de Alphaville / Reprodução de rede social

Já é comum esperar que a Alameda Araguaia, importante eixo viário do bairro em Barueri, inunde no verão. A Prefeitura de Barueri está fazendo uma obra de grande porte para resolver este problema, na avenida Piracema, que fica em frente ao Shopping Tamboré. No entanto, enquanto a grande galeria subterrânea não fica pronta, a alameda Araguaia continua não tendo escoamento para conter enxurradas nos dias de chuvas fortes no bairro. Portanto, os motoristas e pedestres ao perceberem que a chuva forte vai começar, devem evitar as imediações das alamedas Araguaia e Piracema.

Outro fato que vem se repetindo, é de muros caindo, ou ameaçando cair, dentro de residenciais. Isto acontece em qualquer tipo de encosta, infelizmente, causando muitas tragédias, como é o caso dos deslizamentos em São Sebastião ontem, no litoral paulista.

Em geral, isto acontece quando uma casa é construída atrás de outra, ou trás de um morro (encosta) em um corte do terreno original. Ou, em encostas de alto risco de deslizamentos. Em muitas construções, estes muros, em geral de fundo, feitos encostados em terrenos inclinados (declives), não tem por parte de seu construtor, os cuidados obrigatórios de impermeabilização e construção de drenos nos referidos muros. E, muitos dos muros construídos no quintal/terreno de divisa acima, não possuem estruturas atirantadas para segurar estes mesmos, o que se faz essencial. Sem este tipo de precaução construtiva, a região do corte poderá ter acúmulo de água e, não havendo drenagem, esta se acumula e força o muro da casa abaixo, até que ele se rompa, trazendo também a terra contida, enlameada.

Há casos de piscinas de fiber glass, do quintal logo acima, que vieram abaixo, cheias, por erros de estruturas de contenção, impermeabilização e drenagem. As construções devem ter tais estruturas para evitar problemas futuros, principalmente no verão, onde as chuvas encharcam o solo. E, os terrenos para construções devem ser observados para eventual risco de deslizamento, área a ser evitada.