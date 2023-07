Santana de Parnaíba – Prefeitura implanta ações de melhorias próximo ao Residencial 10

A Prefeitura de Santana de Parnaíba realizou uma mudança no ponto de ônibus próximo do Residencial 10 e implantou uma série de ações para melhorar o tráfego na região. O local que contava com trânsito intenso e dificultava o acesso de pedestres e moradores recebeu importante projeto de reestruturação.

Segundo a Prefeitura, uma comissão de moradores procurou o órgão público para reclamar do ponto de ônibus, que, instalado em frente ao Residencial 10 em Alphaville, gerava trânsito intenso e atrapalhava a circulação de veículos e pedestres.

Para melhorar o fluxo local, a Prefeitura colocou em ação um projeto que envolveu recuo do ponto de ônibus, abertura de trecho de acesso ao transporte público, construção de calçada, projeto de paisagismo e pintura de lombadas. O espaço também recebeu dispositivos auxiliares de sinalização, como tachões e placas, que organizaram a entrada de visitantes, moradores e prestadores de serviços.