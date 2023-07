Alphaville – Alpha Square cria vagas especiais de estacionamento exclusivas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista

Foto: Divulgação

Alpha Square Mall reserva espaço na garagem sinalizado com as cores que simbolizam o TEA e investe em inclusão junto aos seus lojistas e colaboradores

O Alpha Square Mall, em Alphaville, apoiando a inclusão social e tornando mais simples algumas ações cotidianas para os visitantes, acaba de abrir espaço em seu estacionamento para novas vagas reservadas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O espaço fica próximo ao elevador, para facilitar a mobilidade, e está sinalizado com o símbolo da campanha de conscientização mundial do TEA, um laço com estampa de quebra-cabeça.

Pessoas com espectro autista apresentam um padrão de comportamento específico e gatilhos simples podem gerar grande estresse para este grupo. “A maioria dos portadores de TEA têm dificuldade de esperar em filas ou para acomodações, não é algo que eles controlem, é uma característica comportamental. Então, aguardar dentro do carro enquanto se procura uma vaga para estacionar, por exemplo, pode gerar certa irritação principalmente nas crianças, comprometendo todo o passeio no shopping. Com a vaga exclusiva para eles, esperamos minimizar os desconfortos das famílias e ampliar o conhecimento”, explica Edilma Alves, gerente geral do Alpha Square Mall. A gerente ainda ressalta que as vagas destinadas aos deficientes físicos também podem ser usadas por portadores de TEA.

As vagas recém-criadas reforçam o intuito do shopping em proporcionar bem-estar aos visitantes, já que a equipe de recreação do final de semana vem atuando com consciência e criando atividades voltadas também a esse público. O empreendimento também está desenvolvendo mecanismos de expansão para lojistas e colaboradores terem acesso à informação e poderem atender confortavelmente todos os visitantes. “Algumas pequenas mudanças fazem a diferença às famílias que convivem com o TEA, evitam constrangimentos e viabilizam acessibilidade”, ressalta Adriana Saad, empreendedora do Alpha Square Mall.

Considerado o shopping jardim de Alphaville, graças à sua ambientação diferenciada repleta de área verde, diferente dos empreendimentos comerciais convencionais, o Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos e diversas opções em gastronomia, serviços, boutiques no segmento de moda e espaços com estética, beleza e bem-estar.

