12 de outubro: saiba o que abre e fecha em Barueri no feriado prolongado

Amanhã, quinta-feira, 12 de outubro, é o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. De acordo com decreto municipal nº 9.682, de 3 de novembro de 2022, sexta-feira, dia 13, será ponto facultativo e muitas unidades municipais só voltarão a funcionar na próxima segunda-feira, dia 16.

A Secretaria de Esportes (Sesp) informa que o Ginásio Poliesportivo José Corrêa, o Complexo Esportivo do Jardim Silveira e as escolinhas não funcionarão no feriado, mas as finais do Campeonato Amador marcadas para os dias 14 (sábado) e 15 (domingo), na Arena Barueri, ocorrerão normalmente.