UBSs celebram o Dia das Crianças com atividades e entrega de presentes

Foto: Beatriz Lucato/Secom

As Unidades Básicas de Saúde de Barueri (UBSs), sob o comando da Coordenadoria de Atenção Básica em Saúde (Cabs), ligada à Secretaria da Saúde, promovem ao longo do mês de outubro diversas ações para celebrar o Dia das Crianças (comemorado em 12 de outubro). Os pequeninos pacientes, além de encontrarem muita diversão, também aprenderam um pouco mais sobre a importância de cuidar da saúde.

Na quarta-feira, 11, várias unidades dedicaram a véspera da celebração para festejar entre a criançada com brincadeiras, distribuição de presentes e realização de atividades como jogos, pintura facial e muito mais. Foi o caso na UBS Maria Francisca de Melo (Parque Viana), onde enfermeiros, médicos, recepcionistas, auxiliares e responsáveis pela manutenção trocaram os seus uniformes por fantasias de personagens como mulher-maravilha, fadas, reis e super-heróis.

“A partir da brincadeira a gente cria laços com a comunidade. Mostra que aqui também é divertido e um lugar de pessoas legais. Quando a criança vem para a consulta ou atualizar a caderneta de vacinação, já vem com outro olhar”, disse a enfermeira-técnica responsável pela unidade, Clélia Carvalho Santos.

Consulta divertida

As mamães e os papais que levaram os seus filhos para uma consulta de rotina foram surpreendidos com tantas atrações. “Muito legal essa atividade, faz as crianças felizes. A minha filhinha amou a mulher-maravilha”, conta a Adriana Alvez, mãe de Ester, de 4 anos, que ganhou uma boneca nova e aproveitou para pintar uma borboleta no rosto.

Para Marta Felix, mãe de Pedro, 8 anos, a diversão contribui muito com o desenvolvimento do seu filho. “São atrativos que fazem a diferença. Meu filho tem deficiência intelectual. Então acho que ajuda bastante no estímulo dele. Ele ficou encantado com a fadinha”, disse Marta.

Faz bem para saúde!

Na UBS Doutor Luiz Fernando Nardy Vasconcellos (Vila Universal), as crianças brincaram muito no escorrega, pula-pula e na cama elástica. Lá, elas também ganharam brinquedos e assistiram um teatro de fantoches. Essa atração foi confeccionada e apresentada pelo médico pediatra da unidade, Ricardo Francisco Torres Assunção.

“Adaptei a história da Chapeuzinho Vermelho, quis mostrar que o Lobo Mau aparece quando não escovamos os dentes, não tomamos vacinas e comemos doces demais, não vamos à escola. Por meio da brincadeira, a criança fica mais sociável, ajuda na sua saúde mental. O lúdico contribui muito com o trabalho de pediatria, pois a criança cria vínculos. Isso facilita o nosso trabalho, porque ela aprende a ter uma boa educação sanitária e confia naquele profissional que está cuidando dela”.