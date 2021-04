397 pessoas não voltaram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em Barueri

Foto: Benjamin Sepulvida/ Secom

Na última terça-feira (13) o Ministério da Saúde informou que cerca de 1,5 milhão de brasileiros que tomaram a primeira dose das vacinas CoronaVac e AstraZeneca/Oxford não voltaram aos postos de vacinação para a segunda aplicação. Só em São Paulo, esse número chega a mais de 340 mil.

Em Barueri, até o dia 13 de abril, 397 pessoas que tomaram a primeira dose da vacina CoronaVac não haviam retornado para a segunda dose do imunizante no período indicado. O intervalo entre as doses recomendado é de 14 a 28 dias. O levantamento não inclui quem tomou a vacina AstraZeneca porque seu intervalo é maior, de três meses.

Entre os grupos prioritários com maior número de faltas sobressaem-se os profissionais da saúde e os idosos de 80 a 85 anos.

Segundo dados da Secretaria de Saúde do município, as justificativas verificadas para essas ausências são diversas, dentre elas: estar gestante, suspeita ou diagnóstico positivo para o novo coronavírus, internação, reação alérgica, início de outro tratamento, óbito, vacinação em outro Estado.

Para reduzir esse número, a Prefeitura tem realizado uma busca ativa pelos pacientes por meio de contato telefônico ou visita domiciliar.

Rosana Ambrogini, coordenadora de Vigilância em Saúde de Barueri, explica que completar o esquema vacinal contra a Covid-19 é fundamental para a eficácia da imunização. “Nos estudos conduzidos, avaliou-se a eficácia da vacina CoronaVac em um esquema de duas doses com intervalo de 14 a 28 dias, então é importante respeitar os períodos estabelecidos. No entanto, caso alguma ocorrência impeça o indivíduo de retornar no prazo determinado, é imprescindível que a segunda dose seja administrada assim que possível, conforme orientado no último informe do Plano Nacional de Imunização”, declara.

Campanha contra a Covid-19

No dia 19 de janeiro chegaram as primeiras doses de vacina ao município. Em quase três meses, foram 15 remessas (AstraZeneca/Oxford e CoronaVac), totalizando 48.468 doses. A última remessa, recebida em 14 de abril, foi de 4.080 doses de CoronaVac.

De acordo com a nota técnica do Estado, o volume deve ser direcionado às aplicações de segunda dose, sendo 2.630 doses para o grupo de 70 a 71 anos e 1.450 doses para o grupo de 69 anos.

O município iniciou a imunização de pessoas com 67 anos na última segunda-feira (dia 12), graças à chegada de 1.700 doses da AstraZeneca. Agora aguarda novo envio de doses para dar eguimento à campanha.

Até 14 de abril, segundo nosso Vacinômetro, foram aplicadas 42.800 doses (1a dose: 27.522; 2a dose: 15.278).