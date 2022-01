Ações da Prefeitura previnem enchentes em Barueri

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

Com a chegada do verão e do período de chuvas, o risco de enchentes aumenta bastante na maioria das grandes cidades. Como forma de prevenção às cheias em Barueri, a prefeitura realizou diversas ações que incluem limpezas de bocas de lobo, de galerias de águas pluviais e de alguns córregos (foto) que cortam a cidade.

Além disso, para as soluções de longo prazo, a fim de acabar com esses transtornos em regiões historicamente vulneráveis, como em algumas áreas do Centro, têm sido feitos grandes investimentos na construção de piscinões, além de outras obras de contenção.

Limpeza de acessos

A limpeza de córregos (foto), galerias pluviais, bueiros, bocas de lobo e encostas do rio Tietê é uma das atividades que facilitam o fluxo, retirando sujeira e entulho que possam represar a água da chuva. A equipe da Secretaria de Serviços Municipais (SSM), responsável por essa tarefa e pela zeladoria do Município, realizou esse trabalho ainda em dezembro passado nos bairros onde a incidência de cheias é mais frequente.

Nos bairros de Engenho Novo, Centro, Jardins Silveira e Mutinga foram retiradas 74,1 toneladas de lixo em 16.372 pontos, possibilitando o escoamento livre do fluxo de água para os rios e córregos do município.

Túnel de Drenagem

Para as soluções de longo prazo, no Tamboré, na região do shopping de mesmo nome, está em construção um túnel subterrâneo de 2,8 metros de diâmetro, chegando até a 4 metros em alguns trechos, com um quilometro de extensão, e cerca de seis metros abaixo do nível da rua.

O túnel vai da alameda Araguaia até a avenida Piracema e, depois de pronto, facilitará o escoamento do volume d’água em direção ao rio Tietê. A obra deverá ser concluída no ano que vem.

Três piscinões

Também está em andamento a construção de três piscinões. Um deles na Vila Márcia, que terá uma área de 24 mil metros quadrados, capacidade para receber 3,5 milhões de litros em duas horas e volume total de 350 milhões de litros com custo estimado de R$ 140 milhões.

As obras já começaram e estão em ritmo acelerado. Terá aproximadamente 22 metros de profundidade, o equivalente a um prédio de sete andares. Esse reservatório deverá ser capaz de reter mais de 200 mil metros cúbicos de água, volume suficiente para evitar a cheia do rio Barueri-Mirim em dias de chuva intensa.

Outro piscinão será próximo ao Terminal Rodoferroviário do Jardim Silveira, que está em processo licitatório para o início das obras.

O terceiro piscinão é no Jardim Itaquiti, projeto em fase de licitação pública, que estará próximo ao córrego de mesmo nome. As obras receberam aporte de recursos do Governo do Estado de São Paulo.

O secretário de Obras e vice-prefeito, Beto Piteri, afirma que as construções vão sanar o problema das enchentes em Barueri, “praticamente com essas obras, nós vamos eliminar todo o alagamento de nossa cidade”, ressaltou.

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan, conta como foi feita a análise que resultou nos projetos contra as enchentes. “Nós fizemos um estudo da bacia do rio Barueri-Mirim, desde aqui do Tietê até São Roque, Itapevi, Amador Bueno, toda essa bacia, para ver o que precisamos fazer para resolver de vez esse problema dos alagamentos.”