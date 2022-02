Acontece nesta terça, dia 1, seleção para 100 vagas de atendimento

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

Nesta terça-feira (dia 1º de fevereiro), a partir das 9h, a Casa do Trabalhador da Prefeitura de Barueri realiza a seleção para o preenchimento de 100 vagas para a função de operador de atendimento de ‘call center’.

O processo para escolha dos candidatos acontece no Ginásio José Corrêa, na avenida Guilherme Perereca Gugliemo, 1.000, e os requisitos mínimos para disputar uma das vagas são ter ensino médio completo, conhecimento de informática e ser maior de 18 anos. A jornada de trabalho é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h20 ou das 14h20 às 21h.

Além disso, o candidato deve residir em Barueri ou região e ter experiência comprovada na área de cobranças é um diferencial. Para a seleção, é fundamental usar máscara, levar um currículo, documento com foto (RG, carteira profissional ou de habilitação) e uma caneta.

Aumente a chance de contratação

Para evitar contratempos e aumentar as chances de contratação é recomendável que o candidato respeite o horário da entrevista, sem atrasos; cuide da vestimenta (não use bermuda, chinelos, camisas regatas ou roupas muito curtas) e da higiene, e não descuide da apresentação do currículo (sem eventuais erros de português e com uma breve apresentação do profissional). Por fim, é imprescindível que os candidatos sigam os protocolos de segurança sanitária no local do processo seletivo, com o uso de máscaras e distanciamento físico.