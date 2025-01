Alpha Square Mall lança atração especial Aventura de Verão atividades gratuitas, como Globo inflável gigante

Foto: Divulgação

Programação acontecerá aos sábados, a partir do dia 25 de janeiro, das 13h30 às 16h30. A garotada ainda terá a chance de ganhar vales-compras participando do globo

O Alpha Square Mall preparou uma programação especial e gratuita para a garotada: “Aventura de Verão”, com um inflável gigante e o divertido Boom Ballon, um enorme globo cheio de bexigas com brindes no interior, com vales-compras para serem usados nas lojas do shopping, que estejam participando da ação. As crianças entram no espaço equipadas com luvas e vendas nos olhos, enquanto um forte vento movimenta as bexigas pelo local, tornando o desafio ainda mais aminado. O objetivo é coletar o maior número de bexigas e levar para casa os brindes conquistados.

A programação especial acontecerá aos sábados, das 13h30 às 16h30, no período de 25 de janeiro a 22 de fevereiro. São atividades gratuitas e indicadas para crianças de 6 a 12 anos. A atração conta com o apoio das lojas Cacau Show e Empório Morena de Minas, do Alpha Square Mall.

Além curtir as atividades da Aventura de Verão, os visitantes do Alpha Square Mall podem desfrutar de opções gastronômicas para completar o passeio em família. Há restaurantes e cafés que agradam todos os paladares.

O Alpha Square Mall é considerado o shopping jardim de Alphaville, graças à sua ambientação diferenciada repleta de área verde, diferente dos empreendimentos comerciais convencionais. Foi inaugurado em 2011, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos e diversas opções em gastronomia, serviços, boutiques no segmento de moda masculina, feminina e infantil, decoração, espaços com estética, beleza, bem-estar, floricultura e pet shop, entre outros.



Atração Aventura de Verão no Alpha Square Mall

Programação gratuita

Quando: de 25 de janeiro até 22 de fevereiro (sábados)

Horário: das 13h30 às 16h30

*Idade sugerida para participação: de 06 anos até 12 anos

**Regulamento no local

Detalhes da programação nas Redes sociais do shopping: @alphasquaremall

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0406

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Site: www.alphasquaremall.com.br